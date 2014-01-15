هیأت امنا بالاترین مرجع تصمیم گیری در دانشگاهها هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعدالله نصیری قیداری در نخستین نشست هماهنگی رؤسای کمیسیون دائمی هیاتهای امنای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری که در محل وزارت علوم برگزار شد، گفت: وضع قاعده و مقررات مربوط به امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در صلاحیت انحصاری هیأت امنا است و این مصوبات پس از تأیید وزیر علوم لازم الاجراست و وزارتخانه نمی تواند با ابلاغ بخشنامه، هیأت امنا را وادار به تصویب مقررات تشریفاتی کند.

وی افزود: مطابق نص صریح قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، وضع مقررات آموزشی و پژوهشی در صلاحیت انحصاری وزارت علوم است و هیأت امنا نمی تواند در آن دخالت کند ولی نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی این هیأت می تواند به آن کمک کند.

نصیری با بیان اینکه هیأت های امنا بالاترین مرجع تصمیم گیری در دانشگاهها به شمار می آیند، گفت: هیأت های امنا قاعده و مقررات وضع می کنند و اتخاذ تصمیم در مورد مصادیق عینی در صلاحیت مدیران دانشگاه ها و مؤسسات است و این هیأت نمی تواند رئیس دانشگاه را در امور اجرایی محدود کند.

معاون وزیر علوم در خصوص اهداف هیأت امنا، خاطرنشان کرد: استثنایی که قانونگذار برای هیأت های امنا در تصویب مقررات استخدامی، مالی و اداری قائل شده است باید در راستای تسهیل امور افراد مشمول و دادن حقوق استخدامی بیشتر به آنها اعمال شود، نه این که مصوبات هیأت امنا به صورتی باشد که افراد مشمول از حداقلهای مقرر در مقررات و قوانین عام استخدامی نیز محروم شوند.

نصیری با بیان اینکه قانون، اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و قانون برنامه پنجم و قوانین دیگر باید همواره مدنظر هیأت امنا باشد، گفت: اساسا این اختیارات برای اجرای همین قوانین به هیأتهای امنا سپرده شده است و هیأت امنا نه فقط نص صریح قانون بلکه روح قانون را نیز باید در مصوبات رعایت کند.

وی با بیان اینکه جامعه هدف هیأت امنا در مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی هستند، اظهار داشت: مهمترين كار در دانشگاه، آموزش و پژوهش جوانان کشور است که اعضای هیأت علمی نقش بارزی در آن دارند و کارمندان نقش پشتیبانی ایفا می کنند، بنابراین باید در تدوین مقررات استخدامی، به جذب اعضای هیأت علمی توانمند و کیفی توجه شود.