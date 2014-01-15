غربالگری مشکلات روانی و رفتاری دانش آموزان در 250 مدرسه آذربایجان غربی

کریم سعید شعبانلویی در گفتگو با مهر، با اشاره به اجرای طرح غربالگری مشکلات روانی و رفتاری دانش آموزان در مدارس فاقد مشاور برای پیشگیری و درمان مشکلات روانی و همچنین آسیب شناسی و ارتقا سطح بهداشت روانی طی سال تحصیلی گذشته در 162 مدرسه بالغ بر 22 هزار و 630 دانش آموز تحت پوشش قرار گرفت، افزود: برای سال تحصیلی جاری این طرح در 250 مدرسه با تحت پوشش قرار دادن 37 هزار و 500 دانش آموز اجرایی می شود.

وی همچنین با اشاره به در دست اجرا بودن طرح استفاده از ظرفیت همسالان در سطح مدارس استان با هدف تقویت تشکلهای همسالان جهت پیشگیری و کنترل رفتارهای پر خطر، اظهار داشت: در این راستا طی سال تحصیلی گذشته 123 هزار و 775 دانش آموز با 5 هزار همیار و سال تحصیلی جاری 124 هزار و 500 دانش آموز با 5 هزار و 500 همیار تحت پوشش قرار گرفتند.

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی همچنین از اجرای طرح توانمند سازی تحصیلی - روانی- رفتاری دانش آموزان با هدف بهبود بخشیدن به وضعیت درسی از طریق ارائه آموزشهای مهارتی نیز خبر داد و اعلام کرد: در این راستا طی سال تحصیلی 92-91 در یک هزار و 175 آموزشگاه برای 98 هزار و 500 دانش آموز اجرایی شد.

شعبانلویی با بیان اینکه طرح رابطان هسته ها و مرکز مشاوره در مدارس ابتدایی نیز اجرایی و در این راستا طی سال تحصیلی گذشته 261 هزار و 625 دانش آموز و در سال تحصیلی جاری نیز همین تعداد تحت پوشش قرار می گیرند، گفت: هم اکنون 70 درصد دانش آموزان تحت پوشش خدمات مشاوره و روان شناختی قرار دارند.