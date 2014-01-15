  1. استانها
۲۵ دی ۱۳۹۲، ۹:۱۴

خدایی اعلام کرد؛

طرح گاز رسانی 135 روستا در اردبیل اجرا می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل از اجرای طرح گاز رسانی به 135 روستا در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز خدایی شامگاه سه شنبه در جلسه بررسی پروژه های گازرسانی تاکید کرد: اجرای پروژه ها با اولویت بندی و متناسب با نیاز منطقه همراه است.

وی تاکید کرد: مناطق سردسیر استان و روستاهایی که حجم  و مدت زمان طولانی تر بارش را تجربه می کنند در اولویت تکمیل هستند.

خدایی با بیان اینکه عملیات گازرسانی نیازمند تعامل دستگاه ها است، ادامه داد: علاوه بر این تامین اعتبارات نیز در تسریع عملیات ضرورت دارد.

وی افزود: علاوه بر گازرسانی تامین سوخت مورد نیاز واحدهای صنفی از جمله نانوایی ها از ابتدای سال با نظارت ویژه اجرا شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان تاکید کرد: در حال حاضر هیچ یک از نانوایی ها حتی در روستاها مشکل کمبود سوخت ندارند.

