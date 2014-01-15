طرح گاز رسانی 135 روستا در اردبیل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز خدایی شامگاه سه شنبه در جلسه بررسی پروژه های گازرسانی تاکید کرد: اجرای پروژه ها با اولویت بندی و متناسب با نیاز منطقه همراه است.

وی تاکید کرد: مناطق سردسیر استان و روستاهایی که حجم و مدت زمان طولانی تر بارش را تجربه می کنند در اولویت تکمیل هستند.

خدایی با بیان اینکه عملیات گازرسانی نیازمند تعامل دستگاه ها است، ادامه داد: علاوه بر این تامین اعتبارات نیز در تسریع عملیات ضرورت دارد.

وی افزود: علاوه بر گازرسانی تامین سوخت مورد نیاز واحدهای صنفی از جمله نانوایی ها از ابتدای سال با نظارت ویژه اجرا شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان تاکید کرد: در حال حاضر هیچ یک از نانوایی ها حتی در روستاها مشکل کمبود سوخت ندارند.