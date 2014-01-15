پروژه های کتابخانه ای مازندران در کما/ توقف ساخت 33 کتابخانه به دلیل بی پولی

به گزارش خبرنگار مهر، رسیدن به سرانه هشت متر مربع به ازای هر 100 متر مربع در افق 1404 پیش بینی شده است که با روند کنونی، رسیدن به این سرانه برای استان مازندران، یک رویای دست نیافتنی است.

در حال حاضر 99 کتابخانه در استان مازندران وجود دارد و سرانه فضای کتابخانه ای در استان زیر متوسط کشوری است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: در حال حاضر با افق 1404 فاصله زیادی داریم و نباید از نظر دور نگه داریم که مقدم بر همه جهات برای دستیابی به اهداف ایران افق 1404، حوزه فرهنگ است و اگر در این حوزه دچار عقب ماندگی باشیم، در حوزه های دیگر با رشد و رسیدن به نصاب های مورد نظر مواجه شویم با زیان عمیق معرفتی روبرو می شوم.

محمد اسماعیل امامزاده، توجه به مطالعه و کتابخانی را در کل کشور ضرورت اجتناب ناپذیر برای دستیابی به قدرت برتر منطقه دانست و گفت: مازندران در شاخص های مختلف وضعیت رضایتبخشی را دارا نیست و در حوزه سخت افزاری، عقب ماندگی سبب می شود تا در بخش نرم افزاری نتوانیم آنچنان که شایسته استان است، خروجی خوبی داشته باشیم.

وی اظهار داشت: تا زمانیکه بستر مطالعه را از طریق گشترش فضای کتابخانه ای در استان فراهم نکنیم و منابع مورد نیاز را مهیا نکنیم، هر اندازی مردم با سایستهای تشویقی به سمت کتاب روی آورند، این توفیق دست نیابد.

سرانه پایین فضای کتابخانه ای

وی عنوان کرد: در خصوص سرانه فضای کتابخانه ای، معدل مان از سراسر کشور پایین تر است و در حال حاضر متوسط سرانه فضای کتابخانه ای کشور دو تا 2.5 متر مربع به ازای هر 100 نفر جمعیت است که ر مازندران به یک متر و 60 سانتی متر تقلیل می یابد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران، شمار کتابخانه های عمومی استان را 99 واحد بیان کرد و افزود: از این تعداد 66 کتابخانه نهادی، 33 کتابخانه مشارکتی و مستقل هستد.

وی اظهار داشت: از این تعداد، 18 کتابخانه روستایی هستند که در این زمینه نیز، با توزیع ناعادلانه مواجه هستیم زیرا 45 درصد جمعیت استان در روستاها سکونت دارند ولی به این نسبت در روستاها کتابخانه نداریم.

وی عنوان کرد: برای رفع مشکلات، در دو سال اخیر به احداث کتابخانه روستایی اقدام کردیم و اکنون 36 کتابخانه روستایی در دست ساخت داریم که مردم در تهیه زمین و بخشی از اعتبارات مشارکت کردند.

توقف ساخت پروژه های کتابخانه ای

امامزاده، پیشرفت فیزیکی این پروژه ههای روستایی را حدود 40 درصد اعلام و اضافه کرد: با این حال، در سالجاری هیچ کار عمرانی روی این پروژه های صورت نگرفت، عملیات احداث متوقف است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران ادامه داد: علاوه بر این، 11 پروژه کتابخانه شهری نیز را مصوب داریم که در سه سال اخیر به دلیل تخصیص اعتبارات اندک، شش پروژه هنوز کلنگ زنی نشده است و بقیه پروژه ها نیز حداکثر تا 15 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی عنوان کرد: برای تکمیل پروژه های نیمه کاره کتابخانه ای، اگر امسال 12 میلیارد تومان اعتبارات داده شود می توانیم تمامی پروژه ها را تکمیل کنیم ولی کل اعتبار امسال سه میلیارد و 215 میلیون تومان است.

امامزاده بیان داشت: اگر اعتبارات امسال کامل تخصیص یاید، شاهد رشد 10 تا 15 درصدی در پروژه ها خواهیم بود.

سرانه کتابخانه ای در افق 1404 دست نیافتنی است

مدیرکل کتابخانه های مازندران یادآورشد: در افق 1404 باید به هشت متر مربع سرانه کتابخانه ای برسیم که با وضعیت موجود، رسیدن به این سرانه دست نیافتنی است.

وی تصریح کرد: این درحالیست که برخی از استانهای کشور از افق 1404 در بعد سرانه عبور کرده اند که یزد، اصفهان، خوزستان از جمله استانهایی هستند که به مرز سرانه کتابخانه ای در افق 1404 رسیده اند.

محمد اسماعیل امامزاده بر لزوم فعالیت انجمن خیران کتابخانه ساز تاکید کرد و گفت: اکنون در 20 شهرستان استان، این انجمن تاسیس شده و در اغلب شهرستانها، ساز و کار اداری انجام شد و مشغول فعالیت هستند.

وی یادآورشد: عمده تمرکز برای دستیابی به افق 1404 اینست که خیران کتابخانه ساز را تقویت کنیم ولی دولت نیز دارای وظایفی است و در برنامه پنجم آمده که اگر پروژه های فرهنگی در شهرها 40 تا 50 درصد پشرفت داشته باشند بقیه را دولت باید تامین کند.

وی اظهار داشت: همچنین اگر در روستاها 40 درصد پروژه با مشارکت مردم انجام شود بقیه باید با حمایت دولت تکمیل شود و اکنون در روستاهای استان این هدف محقق شده است که نیازمند حمایت دولت هستیم.

ساخت و توسعه کتابخانه از جمله راهکارها برای توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی است و حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز با بیان اینکه کتابخانه های بهشهر و گتاب تکمیل و افتتاح شده است، افزود: کتابخانه گتاب هنوز تکمیل نهایی نشده است.

تاکید بر راه اندازی کتابخانه روستایی

وی با تاکید بر راه اندازی کتابخانه های روستایی بیان داشت: اگر در روستایی کتابخانه باشد ولی کتابخوان هم نباشد، باز وجود کتابخانه لازم و ضروری است.

وی عنوان کرد: باید اتاق فکر و افراد در زمینه توسعه کتابخوانی آسیب شناسی داشته باشند تا روند روی آوردن افراد به کتابخوانی به شکل درست انجام شود.

حجت الاسلام ابراهیمی بیان داشت: علیرغم تلاشهای فراوانی که در حوزه کتابخوانی شده است، باید ببینیم اشکال کار و حلقه گمشده در زمینه توسعه فرهنگ کتابخوانی کجاست و این مشکلات رفع شود.

تقویت انجمن کتابخانه های عمومی

تقویت انجمن کتابخانه های عمومی از دیگر مواردی است که به تاکید متولیان امر برای توسعه فرهنگ مطالعه باید به آن توجه شود و حسن خیریانپور معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری مازندران در این زمینه اعتقاد دارد گفت: انجمن کتابخانه های عمومی، برنامه ریزی و هماهنگی امور مربوطه را عهده دار است و نکته ای که باید به آن توجه شود، این است که برنامه ریزی درستی برای توسعه کتابخوانی صورت گیرد.

وی اظهار داشت: فرهنگ و ارشاد اسلامی باید برای تامین کتابهای مورد نیاز هماهنگی لازم را انجام دهد و ایجاد و توسعه کتابخانه های مجازی نباید مانعی برای توسعه فضای کتابخانه باشد.



راه اندازی کتابخانه سیار

راه اندازی کتابخانه های سیار روستایی از دیگر مواردی است که به اعتقاد کارشناسان باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد و در این زمینه، انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان چالوس، برای راه اندازی كتابخانه هاي سيار برنامه ریزی کرده است.

سید قدیر رضایی فرماندار چالوس در این زمنیه معتقد است، مصوب شد اداره كتابخانه هاي عمومي اين شهرستان با راه اندازي كتابخانه سيار در برطرف شدن مشكلات مدارسي كه كتابخانه ندارند، اقدام كند.

وی اظهار داشت: از ديگر مباحث، بحث احداث كتابخانه هاي روستايي بود كه با نظر اعضا مقرر شد برنامه ريزي هاي لازم جهت ساخت كتابخانه در اكثر روستاهاي پرجمعيت چالوس انجام شود.

وی یادآورشد: همچنين جهت ايجاد كتابخانه هاي مشاركتي در مساجدي كه فضاي كافي براي اين كار را دارا هستند، مصوب شد از هيئت امناي مساجد جهت حضور در جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي دعوت بعمل آيد.

به گفته رضایی، جهت ترويج فرهنگ مطالعه و مقاله نويسي بين مديران شهرستان نيز مقرر شد يك دوره مسابقه مقاله نويسي با موضوع عاشورا در شهرستان برگزار و از برگزيدگان در جلسه شوراي اداري تقدير شود.

به گزارش مهر، دستیابی به افق 1404 در بعد فضای کتابخانه ای، علاوه بر مشارکت خیران و حمایتهای مردمی، تقویت اعتبارات و دولتی و حمایتهای بخش دولتی است تا به این افق مطلوب برسیم.

