تغییر بخشنامه ها صادرات گمرک بیله سوار را کاهش داده است

احد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از ابتدای سال جاری 47 هزار تن کالا با ارزش 19.5 میلیون دلار صادر شده که در مقایسه با سال گذشته با افت مواجه است.

وی با بیان اینکه محصول عمده صادراتی استان اردبیل سیب زمینی است، اضافه کرد: وجود بخشنامه مبنی بر صادرات محصولات سایر استان ها در گمرکات غیر مرزی تامهرماه امسال و وضع عوارض 120 درصدی برای صادرات سیب زمینی از جمله دلایل افت نسبی صادرات است.

به گفته محمدی تثبیت قوانین و بخشنامه ها و کاهش عوارض می تواند در راستای بهبود وضعیت صادرات موثر باشد.

رئیس گمرک مرزی شهرستان بیله سوار اضافه کرد: علاوه بر سیب زمینی مصنوعات پلاستیکی ، مصالح ساختمانی، سنگ ساختمانی، میوه و سبزیجات، آینه و شیشه، کیک و شیرینی و پیاز از دیگر محصولات صادراتی استان است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری هشت هزار تن کالا به ارزش سه میلیون و 100 هزار دلار شامل خوراک دام از جمله سبوس ، کنجاله ، دانه پنبه و نخ به استان وارد شده است.