پیشرفت 90 درصدی ساختمان خانه رسانه ارومیه/ برگزاری 40 برنامه ویژه هفته وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر کریمی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه خانه رسانه در خیابان برق جنب دانشگاه مرکز جامع علمی- کاربردی هرهنگ وهنر ارومیه در حال احداث است اظهارداشت: انجمن خبرنگاران،خانه مطبوعات و تشکل های مطبوعاتی دراین مجموعه مستقر خواهند شد.

وی با بیان اینکه در این مجموعه کارگاه های آموزشی،سالن های همایش اتاق های اداری پیش بینی شده است افزود: در جنب خانه رسانه ارومیه ساختمان اداری کانون های فرهنگی،هنری مساجد آذربایجان نیز در حال احداث است هر دو مراحل پایانی را طی می کند.

حجت الاسلام کریمی در ادامه از برگزاری بیش از 40 ویژه برنامه فرهنگی و هنری به مناسبت هفته وحدت در استان خبر داد و اعلام کرد: این ویژه برنامه ها در راستای تعمیق باورهای فرهنگ اسلامی در سطح تمامی شهرستانهای استان اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه هفته وحدت باید به یک هفته فرهنگی منسجم در راستای تجدید میثاق دوباره تبدیل شود عنوان کرد: باید با تکیه بر وحدت و انسجام مردم مسلمان ایران پایه های فولادین نظام را مستحکم تر کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی یاد آور شد: اتحاد مردم ایران از هرقوم و نژادی ترس و وحشت را بر اندام مستکبران انداخته است و آنان هر روز به دنبال توطئه ایی جدید برای رخنه در فرهنگ ایران هستند و باز هم بهترین راه مقابله حفظ اتحاد ملی و مذهبی است.

حجت الاسلام کریمی با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره)مبنی بر اینکه هر حرکتی که با هنر آمیخته نشود ماندگار نمی شود افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی تلاش می کند از طریق برنامه های فرهنگی و هنری گام های موثری در زمینه ایجاد وحدت و همبستگی بین مسلمانان و همچنین قشر شیعه وسنی در سطح استان بردارد.