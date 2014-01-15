ثبت دقیق و به موقع آمار حیاتی مورد توجه مردم و مسئولان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمان زاده معاون فرمانداری شهرستان بشرویه سه شنبه شب در کمیته ثبت وقایع و رویدادهای شهرستان بر درستی آمارهای فوت و ولادت و ثبت به موقع آن تاکید کرد.

وی افزود:برنامه ریزی های دقیق و مهم کشوری هم براساس همین آمارها صورت می گیرد برای مثال یارانه ها نیز به نوعی با این آمارها در ارتباط است.

زمان زاده بیان کرد: باید مردم را در جهت ثبت آمارهای خود در شهرستان تشویق و توجیه کرد چراکه این عمل در استعلامات بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

معاون فرماندار بشرویه از تمامی ادارات و دستگاه های مرتبط خواست تا با ثبت احوال بیش از پیش هماهنگی و همکاری لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد:توجه به توجیه دستگاه های متولی و مردم سبب می شود تا با هماهنگی با ثبت احوال از بروز مشکلاتی از قبیل استعلامات و... نیز که ممکن است رخ دهد جلوگیری کنند.

زمان زاده با اشاره به فرمایش رهبرمعظم انقلاب در خصوص افزایش جمعیت گفت: باید افراد را به افزایش جمعیت تشویق نماییم چرا که در آینده ای نه چندان دور با مشکل داشتن جامعه با جمعیت سالمند روبرو خواهیم شد.