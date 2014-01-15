کلیات ایجاد بندر خشک و منطقه ویژه اقتصادی در قزوین به تصویب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که مجمع نمایندگان استان قزوین در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، ایجاد بندر خشک و منطقه ویژه اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با موافقت وزیر راه و شهرسازی کلیات آن به تصویب رسید.

استاندار قزوین در خصوص دیدار وزیر راه و شهرسازی گفت: وزیر راه و شهرسازی در خصوص این طرح موافقت خود را با کلیات این طرح اعلام و دستوراتی را به منظور بررسی و مکان یابی برای ایجاد این منطقه اقتصادی صادر کرد.

مرتضی روزبه افزود: با توجه به موقعیت استراتژیک استان و استقرار آن در کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب و دسترسی این استان به خطوط اصلی راه آهن ضرورت ایجاد این منطقه اقتصادی اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: در این جلسه بسیاری از موضوعات استان در حوزه راه و شهرسازی مورد بحث قرار گرفت که همگی آنها پیرو سفر یک روزه وزیر راه و شهرسازی به استان قزوین بود.

روزبه گفت: همچنین در این جلسه اختصاص 50 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل بزرگراههای استان به تصویب رسید که با این اعتبار می توان بر تکمیل بزرگراههای استان در سال جاری امیدوار بود.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته به منظور بهسازی راههای روستایی استان اظهارداشت: در این جلسه نیز وزیر راه و شهرسازی دستوری را مبنی بر اختصاص 20 هزار تن قیر برای بهسازی راههای روستایی استان قزوین صادر کرد.

وی تصریح کرد: یکی از دغدغه های مسوولان تکمیل مساجد نیمه کاره استان و همچنین ایجاد مسجد در مناطق مسکن مهر است که این موضوع نیز در جلسه مشترک با وزیر راه و شهرسازی مطرح شد.

استاندار قزوین بیان کرد: به همین منظور وزیر راه و شهرسازی با تخصیص یک سوم از هزینه اجرای 67 مسجد بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی استان موافقت کرد.

وی اضافه کرد: همچنین به منظور تکمیل 9 مسجد واقع در مسکن مهر استان موافقت های لازم برای تامین بخشی از هزینه های آن موافقت شد.

استاندار قزوین با اشاره به موقعیت استراتژیک این استان و نقش آن در توسعه حمل و نقل عمومی افزود: با توجه به این امر اجرای طرح مطالعاتی احداث خط آهن قزوین – قم با تاکید وزیر راه و شهرسازی به تصویب رسید.

وی همچنین از پروژه خط آهن قزوین – رشت به عنوان یکی از پروژه های مهم وزارت راه و شهرسازی یاد کرد و اظهارداشت: در این جلسه همچنین وزیر راه و شهرسازی با دو خطه کردن راه آهن تهران – قزوین- تبریز موافقت خود را اعلام کرد.

روزبه در ادامه به ساماندهی آستان مقدس امام زاده حسین(ع) اشاره و تصریح کرد: ساماندهی این بقعه متبرکه نیز در این جلسه مطرح و وزیر راه و شهرسازی دستوری را برای اجرای طرح ساماندهی این آستان مقدس صادر کرد.

وی آستان مقدس امام زاده حسین (ع) را چهارمین حرم اهل بیت (ع) دانست و آن را محور تبادلات اجتماعی، فرهنگی و مذهبی شرق و غرب کشور برشمرد.