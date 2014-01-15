با نقشه برداری از ژنها فرزندان باهوش به دنیا بیاورید

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این ادعا، والدین می توانند جنین هایی را انتخاب کنند که بیشترین احتمال برای باهوش بودن آنها وجود دارد.

محققان معتقدند 50 تا 80 درصد از ضریب هوشی می تواند موروثی باشد.

اکنون موسسه ژنومیک پکن در حال نقشه برداری از ژنهای افرادی است که در ریاضی از هوش و استعداد قابل توجهی برخوردارند، به این ترتیب می توان ژنهایی را جدا سازی کرد که این افراد را از مردم عادی باهوش تر کرده است.

این پژوهشگران در حال آماده سازی آزمایش هایی هستند که غربالگری افراد دارای بهره ریاضی را امکان پذیر می کند.

این موسسه بزرگ ترین مرکز تحقیقات ژنتیک جهان است و در حال حاضر دارای مجموعه اولیه دو هزار نمونه دی ان ای از افراد دارای ضریب هوشی بالاست. محققان قصد دارند تا این نمونه ها را با نمونه های افراد عموم جامعه مقایسه کرده و امیدوارند تا آنچه را که موجب خاص بودن افراد باهوش شده است شناسایی و جداسازی کنند.

از نظر تئوری این دانش می تواند به والدین کمک کند جنین های باهوش را برگزینند.

دیگر بخش های این شرکت بزرگ چینی در حال حاضر در تلاش برای عرضه آزمایش های ژنتیکی هستند که می تواند به فراهم آوری یک برنامه غربالگری برای والدین آینده نگر منجر شود.

بانک دولتی توسعه چین برای این پروژه 1.5 میلیارد دلار بودجه اختصاص داده است؛ مبلغی که مدیران این شرکت آن را برای چنین پروژه مهمی اندک می خوانند.

محققان می گویند چنین پروژه هایی می تواند به تولد نسل جدیدی از انسانها منجر شود که از بیشترین هوش برخوردار خواهند بود.