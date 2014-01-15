آفات درختان رباط کریم با استفاده از محلول بردو نابود شد

عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محلول دفع آفات بردو ماده ای غير متبلور و ژلاتينی با دانه بندی خيلی ريز و چسبندگی خيلی زياد است که پس از پاشيده شدن روی گياه در اثر رطوبت و گاز کربنيک به تدريج تبديل به ترکيبات کمپلکسی می شود و مرتبا يون مس محلول آزاد می کند.

وی افزود: این نوع سم پاشی که به تنه اصلی درختان پاشیده می شود در واقع پایداری و مقاومت درختان در مقابله با آفات و بیماری های قارچی را افزایش می دهد.

این مسئول ادامه داد: این ترکیب طیف وسیع تری از سایر سموم در کنترل بیماری های قارچی و باکتریایی گیاهان باغی، زراعی، گرمسیری و سردسیری دارد و تا حدودی دور کننده حشرات نیز است.

عزیزی با شاره به اینکه این نوع سم پاشی یک نوع محلول ترکیبی و برای دومین بار در این شهر اجرا می شود، یادآور شد: این محلول سم جدیدی است که برای انواع درختان از جمله درختان خزان دار، پهن برگ، چنار، نارون، اقاقیا، بید، زبان گنجشک و انواع توت ها بکار برده می شود و حتی میتواند برخی از قسمتهای آسیب دیده درختان را نیز ترمیم کند.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری رباط کریم افزود: کنترل بیماری های قارچی و باکتریائی درختان باعث می شود تا رشد آنها بسیار طبیعی تر و همچنین از خشک شدن درختان در طولانی مدت جلوگیری شود.



