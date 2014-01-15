بلندگوهای ضدآب ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت لیکوئیپل (Liquipel) با همکاری شرکت جاوبون (Jawbone) موفق به ساخت بلندگوهای بیسیم ضدآب شدهاست. در این بلندگوها از نانوپوششهای آبگریز برای ضدآب کردن قطعات استفاده میشود. فناوری ضدآب کردن در اختیار شرکت لیکوئیپل بوده و شرکت جاوبون نیز بلندگو تولید میکند. اکنون این همکاری مشترک منجر به تولید بلندگوهایی ضدآب میشود.
شرکت لیکوئیپل (Liquipel) یکی از پیشروان صنعتی در حوزه فناوری ضدآب کردن است. این فناوری برای ضدآب کردن ادوات الکترونیکی نظیر تلفن همراه بوده که در آن از پوششهای نانومقیاس استفاده میشود. این فناوری در سال 2012 برنده جایزه ادیسون شدهاست.
شرکت لیکوئیپل با همکاری شرکت جاوبون (Jawbone) که تولیدکننده بلندگوهای بیسیم است؛ همکاری مشترکی را آغاز کردهاند. این دو شرکت اخیرا اعلام کردهاند که محصولاتی با توانایی مقاومت در برابر آب و دیگر سیالات تولید میکند. شرکت جاوبون بیش از یک دهه است که در حوزه تولید ادوات صوتی نظیر بلندگوهای بیسیم فعالیت دارد. یکی از محصولات مهم این شرکت، بلندگویی موسوم به JAMBOX® است که بیسیم بوده و از طریق بلوتوث کار میکند.
دنی مکفیل از موسسان شرکت لیکوئیپل میگوید: ما خوشحالیم که با همکاری جاوبون و بهرهگیری از فناورینانو موفق به ارائه محصولی با ویژگیهایی کاملا جدید شدهایم. جاوبون اکنون میتواند محصولاتی با قابلیتهای منحصربه فرد تولید کند. این محصولات میتواند در شرایط محیطی سخت نظیر رطوبت بالا به خوبی کار کرده و مصرفکنندگان با خیالی راحت میتوانند در هر شرایطی به موسیقی مورد علاقه خود گوش دهند.
تراویس بوگارد از مدیران شرکت جاوبون میگوید: مشتریان ما دوست دارند تا بلندگوهای ساخت شرکت ما را با خود به هر کجا که مایل هستند برده و موسیقی مورد علاقهشان را گوش کنند، آنها مایلاند این ادوات را با خود به آشپزخانه، قایق و حتی استخر برده و از آن استفاده کنند. با فناوری جدیدی که شرکت لیکوئیپل در اختیار ما قرار داده، میتوانیم این نیاز را برآورده کنیم. در حال حاضر مشتریان ما میتوانند بدون نگرانی، از محصولات ما در محیطهای بسیار مرطوب استفاده کنند.
با بهرهگیری از فناوری جدید شرکت لیکوئیپل، محصولات شرکت جاوبون میتواند گواهینامه IPX-5 را دریافت کند. این گواهینامه مربوط به استانداردی است که دریافت آن گواه این حقیقت است که محصول میتواند در زمان 30 دقیقه زیر آب ( با فشار 30 کیلونیوتن بر متر مربع و با دبی 12.5 لیتر بر دقیقه) کار کند.
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