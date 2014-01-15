تندروهای غیرمسلمان به اسلام ضربه می زنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما شامگاه سه شنبه در مراسم جشن میلاد پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) که در مسجد قبای شهرستان پاوه و با حضور مسئولین و خیل عظیم مردم این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: امروز مسلمانان جهان باید حول محور "لااله الا الله" و با عشق به پیامبر گرامی اسلام بر افزایش وحدت و همدلی میان خود تلاش کنند.

وی افزود: بدون شک وحدت نیاز اصلی مسلمانان است و اگر جمعیت یک و نیم میلیاردی آنان از اتحاد و همدلی لازم برخوردار باشند هیچ قدرتی در دنیا یارای مبارزه با آنان را نخواهد داشت.

آیت الله علما ادامه داد: کشورهای اسلامی به واسطه برخورداری از منابع و ذخایر غنی فراوان همواره مورد طمع دشمنان قرار داشته اند و آن ها با علم به همین مسئله سعی در ایجاد تفرقه و جدایی میان گروه های مسلمان و دست یابی به این منابع خدادادی و ثروت های کلان دارند.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان با ایجاد تفرقه میان مسلمانان و مطرح کردن مباحثی نظیر شیعه و سنی قصد دارند به اهداف خود برسند و این هوشیاری امت های اسلامی را می طلبد.

امام جمعه کرمانشاه یادآور شد: بدون شک اگر مسلمانان، پیامبر گرامی اسلام را حول وحدت و یکپارچگی خود قرار دهند و اتحاد لازم را با یکدیگر داشته باشند دیگر هیچ قدرتی در جهان نمی تواند ظلمی به کشورهای اسلامی وارد و اموال آنان را غارت کند.

وی همچنین از مسلمانان جهان خواست تا با محور قرار دادن نبی مکرم اسلام (ص) بر اتحاد و وحدت خود افزوده و اجازه ندهند دشمنان اسلام خطری متوجه دین الهی اسلام کنند.

اجازه نخواهیم داد اختلاف شیعه و سنی دامنگیر ملتها شود

آیت الله علما همچنین با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم مباحثی نظیر اختلاف شیعه و سنی در کشور و جوامع اسلامی مطرح گردد، اظهار داشت: مسلمانان مشترکات بسیار زیادی با یکدیگر دارند که اگر به آن ها پرداخته شود دیگر جایی برای تفرقه باقی نمی ماند.

وی گفت: مطمئنا حفظ وحدت در شرایط کنونی علاوه بر اینکه قدرت مسلمانان را افزایش خواهد داد دشمنان اسلام را نیز از رسیدن به اهداف و برنامه هایشان باز خواهد داشت.

آیت الله علما در پایان از برخی تندروها که به اسم اسلام فتواهای مختلفی صادر می کنند نیز انتقاد کرد و گفت: اعمال و رفتار آنان سبب شده دنیای غرب اسلام را دینی خشن بشناسند و همین مسئله ضربه های بزرگی به این دین الهی وارد کرده است.

در این مراسم نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی، امنیتی استانداری، مدیر کل دادگستری استان، فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص)، فرمانده نیروی انتظامی و جمع کثیری از علما و روحانیون شیعه و سنی منطقه اورامانات و کرمانشاه حضور داشتند.