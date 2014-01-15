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۲۵ دی ۱۳۹۲، ۹:۵۰

رمضانی عنوان کرد:

دانشگاه یاسوج با کمبود زمین برای دوهزار دانشجوی کشاورزی خود مواجه است

دانشگاه یاسوج با کمبود زمین برای دوهزار دانشجوی کشاورزی خود مواجه است

یاسوج – خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه یاسوج گفت: این دانشگاه با مشکل کمبود زمین برای نزدیک به دو هزار دانشجوی کشاورزی خود مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شاپور رمضانی شامگاه سه شنبه در نشست بررسی مشکلات دانشگاه یاسوج افزود: قریب به 200 دانشجوی دکترا، یک هزار و 400 دانشجوی کارشناسی ارشد و در مجموع هفت هزار دانشجو در این دانشگاه تحصیل می کنند که یک سوم این تعداد دانشجویان کشاورزی هستند.

وی بیان کرد: به دلیل مشکلات کمبود زمین، درس کشاورزی به صورت مجازی به دانشجویان آموزش داده می شود و این موجب نگرانی دانشجویان و اساتید شده است.

رمضانی همچنین به کمبود زمین برای توسعه دانشگاه اشاره کرد و گفت: زمین کنونی جوابگوی آینده دانشگاه و گسترش آن نیست.

ضرورت گسترش دانشکده های نفت گچساران و معدن چرام

رئیس دانشگاه یاسوج اظهار داشت: دانشکده های نفت گچساران و معدن چرام نیز در فضای محدودی احداث شده اند که باید برای توسعه در آینده زمینی به آنها اختصاص داده شود.

وی اظهارداشت: این دو دانشکده در آینده باید به دانشگاههای مستقل تبدیل شوند که برای آینده آنها باید تدابیری اندیشیده شود.

رمضانی همچنین به پروژه های نیمه تمام دانشگاه اشاره کرد و گفت: استخر این دانشگاه در سال 82 کلنگ زنی شد و اما از سال 84 تاکنون نیمه تمام مانده است.

وی عنوان کرد: این پروژه 50درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت بهره برداری می تواند مورد استفاده مردم شهر یاسوج نیز قرار گیرد.

رمضانی همچنین به استقبال زیاد دانشجویان از برنامه های فرهنگی در این دانشگاه اشاره کرد و گفت: نیاز به یک سالن آمفی تئاتر بزرگ در این دانشگاه وجود دارد.

وی افزود: هم اکنون کتابخانه مرکزی و آمفی تئاتر این دانشگاه با 65 درصد پیشرفت فیزیکی نیازمند اختصاص 30درصد سهمیه استانی به این پروژه است.

وی همچنین ورودی این دانشگاه را در شأن آن ندانست و خواستار مشخص شدن ورودی آن از سوی شهرداری شد.

 

 

کد مطلب 2214895

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