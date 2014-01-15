دانشگاه یاسوج با کمبود زمین برای دوهزار دانشجوی کشاورزی خود مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شاپور رمضانی شامگاه سه شنبه در نشست بررسی مشکلات دانشگاه یاسوج افزود: قریب به 200 دانشجوی دکترا، یک هزار و 400 دانشجوی کارشناسی ارشد و در مجموع هفت هزار دانشجو در این دانشگاه تحصیل می کنند که یک سوم این تعداد دانشجویان کشاورزی هستند.

وی بیان کرد: به دلیل مشکلات کمبود زمین، درس کشاورزی به صورت مجازی به دانشجویان آموزش داده می شود و این موجب نگرانی دانشجویان و اساتید شده است.

رمضانی همچنین به کمبود زمین برای توسعه دانشگاه اشاره کرد و گفت: زمین کنونی جوابگوی آینده دانشگاه و گسترش آن نیست.

ضرورت گسترش دانشکده های نفت گچساران و معدن چرام

رئیس دانشگاه یاسوج اظهار داشت: دانشکده های نفت گچساران و معدن چرام نیز در فضای محدودی احداث شده اند که باید برای توسعه در آینده زمینی به آنها اختصاص داده شود.

وی اظهارداشت: این دو دانشکده در آینده باید به دانشگاههای مستقل تبدیل شوند که برای آینده آنها باید تدابیری اندیشیده شود.

رمضانی همچنین به پروژه های نیمه تمام دانشگاه اشاره کرد و گفت: استخر این دانشگاه در سال 82 کلنگ زنی شد و اما از سال 84 تاکنون نیمه تمام مانده است.

وی عنوان کرد: این پروژه 50درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت بهره برداری می تواند مورد استفاده مردم شهر یاسوج نیز قرار گیرد.

رمضانی همچنین به استقبال زیاد دانشجویان از برنامه های فرهنگی در این دانشگاه اشاره کرد و گفت: نیاز به یک سالن آمفی تئاتر بزرگ در این دانشگاه وجود دارد.

وی افزود: هم اکنون کتابخانه مرکزی و آمفی تئاتر این دانشگاه با 65 درصد پیشرفت فیزیکی نیازمند اختصاص 30درصد سهمیه استانی به این پروژه است.

وی همچنین ورودی این دانشگاه را در شأن آن ندانست و خواستار مشخص شدن ورودی آن از سوی شهرداری شد.