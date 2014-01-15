موسسه قرآنی ندای ملکوت در پاکدشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه و با حضور جمعی از مسئولان و فعالان قرآنی شهرستان پاکدشت، مراسم افتتاح موسسه قرآنی ندای ملکوت با هدف آموزش و تربیت حافظان و قاریان قرآن کریم در پاکدشت آغاز شد.

محمدرضا شیخ اسدی در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در قرآن کريم و روايات معصومين(ع) بر تشويق نوجوانان به تلاوت قرآن تاکيد فراواني شده چرا که تلاوت قرآن باعث ايجاد فضايي معنوي و تاثيرگذار در بين مردم مي‌شود و قلب پاک آنان تاثيرگذاري الفاظ وحي را بر دل‌ مومنان دو چندان مي‌کند و باید مردم بویژه نوجوانان با مطالعه روزانه يک صفحه از قرآن، نورانيت اين معجزه آسماني را وارد زندگي خود کنند.

مدیر موسسه قرآنی ندای ملکوت پاکدشت افزود: مقام معظم رهبری همواره تأکید داشته اند که جامعه ایران باید 10 میلیون حافظ قرآن کریم داشته باشد و امروز وظیفه و رسالت همه مسئولان است که در این زمینه تلاش کرده و خواسه رهبری را محقق کنند.

وی توجه به فعالیت های قرآنی برای جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی در جامعه به خصوص نسل جوان و خنثی سازی توطئه های استکبار و فرقه های خرافه پرستی در کشور را از سوی نهادهای دولتی مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: برای بسط و گسترش فعالیت های قرآنی باید اعتبارات لازم در اختیار نهادهای فرهنگی قرار گیرد.

این فعال قرآنی اضافه کرد: قرآن کریم سند حقانیت دین مبین اسلام است زیرا تمام کتب الهی پس از پیامبران مورد تحریف و تغییر قرار گرفت اما قرآن کریم به برکت تلاش های نبی مکرم اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت بویژه حضرت علی (ع) که اقدام به کتابت قرآن کرد از هرگونه گزند در امان مانده است و این خود یکی از معجزات بزرگ قرآن است.

شیخ اسدی ادامه داد: امروز قرآن کریم به عنوان امانتی الهی در دست امت اسلامی است و نبی مکرم اسلام(ص) در روزهای پایانی عمر شریفشان تأکید کردند که قرآن و عترت دو امانت وی نزد مسلمانان است که باید از آن پاسداری کنند.

این مسئول اضافه کرد: فعالیت موسسه قرآنی ندای ملکوت با محوریت قرآن و در راستای ارتقای اندیشه های دینی، افکار مهدوی و آشنایی با سبک زندگی بر مبنای آیات قرآن کریم و تربیت مربی صورت می گیرد.

وی عنوان کرد: امروز دشمن با تمامی ابزارها و امکانات به جنگ اعتقادات و باورهای ملت ایران بویژه جوانان آمده است و ما هم باید از تمامی ابزارها و امکانات موجود بهترین استفاده را بکنیم که قرآن کریم در رأس امکانات مسلمانان قرار دارد که متأسفانه از آن استفاده درست و بهینه نمی شود.

شیخ اسدی بیان داشت: امروز جوانان باید بیشتر با قرآن و محافل قرآنی مأنوس شوند تا از گزند تهاجم مخرب دشمن در دنیای صنعتی امروز در امان بمانند که خوشبختانه جوانان معتقد و متدینی در ایران به امر تلاوت قرآن مشغول هستند.

مؤسسه قرآنی ندای ملکوت فعالیت خود را به طور رسمی از سال 1389 با هدف توسعه و تعمیم فرهنگ دینی و قرآنی آغاز کرده و تا به حال با برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های مختلف قرآنی و نیز برنامه های تبلیغی و ترویجی و فعالیت های پژوهشی، همکاری با نهادها و مؤسسات توانسته گام مؤثری در نشر و ترویج فرهنگ قرانی با توجه به نیازهای جامعه امروزی بردارد.

