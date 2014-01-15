مراسم ديني و مذهبي گلبانگ وحدت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مولوي عبدالرحمن خوافي امام جماعت مسجد توحيد سه شنبه شب در سخناني با تبريك هفته وحدت ، نكاتي پيرامون سيره زندگاني پيامبراعظم(ص) و لزوم وحدت و اتحاد اسلامي بيان كرد.

در ادامه حجت الاسلام محمد ذاكري كارشناس مسئول اقامه نماز آموزش وپرورش خراسان رضوي در سخناني به بيان اهميت و ضرورت وحدت در جامعه مسلمين پرداخت و افزود: خداوند اين وحدت را ميان مسلمانان دوست دارد و براي همين خاتم الأنبياء حضرت محمد(ص) را مايه رحمت براي همه امت اسلامي قرار داده است.

همچنين مولوی شیخ احمدی امام جمعه اهل سنت باخرز با بيان اينكه امروز مسلمانان از يك سري مشكلات اعم از عمليات هاي انتحاري و افراطي گري رنج مي برند عنوان كرد: اگر اتحاد و صميمت رخت ببندد و كينه و عداوت جاي آن را بگيرد نتيجه اش قتل و خونريزي و كشتار مي شود.

وي گفت: بكوشيم احترام همديگر را حفظ كنيم، يكديگر را درك كنيم و تعاون و همكاري در همه زمينه ها چه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در بين همگان مشهود باشد.

شايان ذكر است در اين مراسم از طرف اداره تبليغات اسلامي تايباد هدايايي به رسم يادبود به شركت كنندگان به قيدقرعه اهداءشد .