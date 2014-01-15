دکتر حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلباني كه در آزمون دوره‌هاي كارداني نظام جديد (دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) سال 1392، ثبت نام و شركت کرده اند (اعم از حاضرين و غائبين) و نيز داوطلباني كه در آزمون مذكور ثبت نام نکرده اند، می توانند در اين مرحله شرکت کنند.

وی افزود: تاکنون 8 هزار و 96 نفر در این مرحله ثبت نام کرده اند. پذیرش در مرحله تكميل ظرفيت براي بهمن ماه سال 92 در برخي از كد رشته هاي تحصيلي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي بر اساس نمره آزمون و از بين شركت كنندگان در آزمون و براي برخي از كدرشته هاي تحصيلي موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غير دولتي در آزمون پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معدل كل ديپلم) صورت خواهد گرفت.

توکلی خاطرنشان کرد: متقاضيان مي توانند براساس شرايط و ضوابطي كه در اطلاعيه اين سازمان منتشر خواهد شد با مراجعه به سايت اينترنتي سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.org و پرداخت مبلغ 35 هزار ريال وجه ثبت نام و تكميل فرم انتخاب رشته اقدام کرده و 20 کد رشته را انتخاب کنند.

ظرفیت پذیرش در این مرحله 85 هزار و 457 نفر است که از این تعداد 680 نفر برای دوره های روزانه و 444 نفر برای دوره های شبانه دانشگاه فنی حرفه ای و 84 هزار و 333 نفر برای موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی پذیرش می شوند.

فقط داوطلبان شاخه فني و حرفه اي، كاردانش و يا هنرستان نظام قديم مي‌توانند در اين مرحله شركت کنند و داوطلبان شاخه نظري مجاز به شركت نیستند.