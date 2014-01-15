به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، وزارت بهداشت مصر با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در نخستین روز همه پرسی قانون اساسی جدید بر اثر درگیریهای پیش آمده 11 نفر کشته و 28 نفر دیگر زخمی شده اند.

این درگیریها بیشتر از طرف حامیان اخوان المسلمین که رهبران آنها همه پرسی را تحریم کرده اند رخ داده بود. حامیان اخوان روز گذشته تلاش داشتند در برخی مناطق با یورش به حوزه های اخذ رای عملیات رای گیری را مختل کنند که با دخالت نیروهای امنیتی مواجه شدند.

دیگر تحولات مرتبط با همه پرسی قانون اساسی در مصر به شرح زیر است:

- منابع وابسته به وزارت دادگستری مصر اعلام کردند: در نخستین روز همه پرسی قانون اساسی قریب به 50 درصد از واجدان شرایط رای دادن شرکت کردند.

- "محمد ابراهیم" وزیر کشور مصر با اشاره به مشارکت بالای مردم در همه پرسی قانون اساسی جدید تاکید کرد: مشارکت بالای مردم، اخوان المسلمین را دچار جنون کرده است. وی همچنین از کشته شدن "کمال علام" سرکرده گروه افراطی موسوم به "التوحید و الجهاد" در درگیریهای روز نخست همه پرسی در منطقه سینا خبر داد. این سرکرده گروه مسلح افراطی روز گذشته تلاش داشته امنیت منطقه سینا را در هنگام اخذ رای از مردم برهم بزند.

- وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ما در انتظار گزارشهای ناظران مستقل درباره شرایط همه پرسی قانون اساسی مصر هستیم.

- وزارت کشور مصر با صدور بیانیه ای اعلام کرد "در درگیریهای روز گذشته 249 نفر از نیروهای وابسته به گروه تروریستی اخوان را بازداشت کرده است. این افراد در هنگام بازداشت به انواع سلاحهای سرد و کوکتل مولوتوف مجهز بوده اند".

- همزمان با آغاز دومین روز همه پرسی قانون اساسی مصر تدابیر امنیتی در استانهای مختلف به ویژه قاهره و الجیزه افزایش یافته است.

- خبرگزاری رویترز امروز در گزارشی اعلام کرد: همزمان با آغاز همه پرسی قانون اساسی در مصر همه نگاهها متوجه ژنرال "عبدالفتاح السیسی" و احتمال نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری آتی معطوف شده است.

- "سکینه فواد" مشاور رئیس جمهور مصر اعلام کرد: مشارکت مردم در همه پرسی قانون اساسی بیانگر مخالفت آنها با اخوان المسلمین است.

- "عمرو موسی" رئیس کمیته اصلاح قانون اساسی مصر پیش بینی کرد مشارکت مردم در همه پرسی قانون اساسی از سطح پیش بینی ها بالاتر رود.

- منابع نزدیک به دولت مصر پیش بینی کردند 80 درصد از واجدان شرایط رای دادن، در همه پرسی قانون اساسی شرکت کنند.