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۲۵ دی ۱۳۹۲، ۹:۵۷

طی حکمی از سوی رزم حسینی؛

خلیل همایی مدیرکل حوزه استانداری کرمان شد

خلیل همایی مدیرکل حوزه استانداری کرمان شد

کرمان - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی رزم حسینی خلیل همایی به عنوان مدیرکل حوزه استاندار استانداری کرمان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان با صدور حکمی خلیل همایی از جانبازان جنگ تحمیلی و پیشکسوتان دفاع مقدس را به عنوان مشاور استاندار و مدیرکل حوزه استاندار منصوب کرد.

همایی متولد 1342 و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت نظامی از دانشکده فرماندهی ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

مسئول ستاد اطلاعات و عملیات لشکر 41 ثارالله و مدرس نقشه خوانی و تفسیر عکس‌های هوایی و حضور در جبهه از سال 60 به مدت 36 ماه تا زمان نائل شدن به افتخار جانبازی، معاون دفتر سیاسی انتظامی و مسئول دبیرخانه شورای تامین استان کرمان، مشاور و دبیر کمیسیون تخصصی بررسی خسارات اقتصادی ناشی از قاچاق مواد مخدر و عضو شورای عالی تحقیقات و برنامه ریزی، مدیر کل امور اجرایی و مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، معاون هماهنگ کننده امور اجرایی و قضایی ستاد از جمله سوابق وی پس از انقلاب است.

همچنین همایی در سمت های نماینده ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری در مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو کمیته خاص مواد مخدر مجمع، عضو شورای راهبری تدوین استراتژی و مسوول برنامه جامع ملی پیشگیری، درمان و مقابله با عرضه، مدیر مسئول ماهنامه پژواک ایران، نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس تخصصی اکو ( ECO ) در تهران و مدیر عامل انجمن حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی در جنوبشرق ( scwvs ) به خدمتگذاری مشغول بوده است.

همایی در انتخابات ریاست جمهوری جانشین ستاد روحانی در استان کرمان بود.
 

کد مطلب 2214905

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