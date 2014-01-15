خلیل همایی مدیرکل حوزه استانداری کرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان با صدور حکمی خلیل همایی از جانبازان جنگ تحمیلی و پیشکسوتان دفاع مقدس را به عنوان مشاور استاندار و مدیرکل حوزه استاندار منصوب کرد.

همایی متولد 1342 و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت نظامی از دانشکده فرماندهی ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

مسئول ستاد اطلاعات و عملیات لشکر 41 ثارالله و مدرس نقشه خوانی و تفسیر عکس‌های هوایی و حضور در جبهه از سال 60 به مدت 36 ماه تا زمان نائل شدن به افتخار جانبازی، معاون دفتر سیاسی انتظامی و مسئول دبیرخانه شورای تامین استان کرمان، مشاور و دبیر کمیسیون تخصصی بررسی خسارات اقتصادی ناشی از قاچاق مواد مخدر و عضو شورای عالی تحقیقات و برنامه ریزی، مدیر کل امور اجرایی و مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، معاون هماهنگ کننده امور اجرایی و قضایی ستاد از جمله سوابق وی پس از انقلاب است.

همچنین همایی در سمت های نماینده ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری در مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو کمیته خاص مواد مخدر مجمع، عضو شورای راهبری تدوین استراتژی و مسوول برنامه جامع ملی پیشگیری، درمان و مقابله با عرضه، مدیر مسئول ماهنامه پژواک ایران، نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس تخصصی اکو ( ECO ) در تهران و مدیر عامل انجمن حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی در جنوبشرق ( scwvs ) به خدمتگذاری مشغول بوده است.

همایی در انتخابات ریاست جمهوری جانشین ستاد روحانی در استان کرمان بود.

