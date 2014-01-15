ماشین سازی متعلق به همه دوستداران فوتبال استان است/ پیروزی پنج گله روحیه تیم را بالا برد

ناصر زمانی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: پیروزی پنج بر یک تیم ماشین سازی برابر شهرداری لنگرود در هفته گذشته رقابتهای لیگ دسته دوم باشگاه های کشور، بار روحی روانی مثبتی را برای بازیکنان و کادر فنی این تیم به دنبال داشت.

وی به شرایط فعلی این باشگاه نیز اشاره کرد و افزود: تیم ماشین سازی نسبت به چند هفته گذشته در شرایط خوبی قرار دارد و ما امیدواریم که پیروزی پنج بر یک در ورزشگاه تختی تبریز برابر تیم شهرداری لنگرود آغازی بر دیگر پیروزی های تیم باشد.

مالک باشگاه ماشین سازی تبریز در خصوص اثرات پیروزی ارزشمند هفته گذشته این تیم در لیگ دسته دوم کشور نیز خاطر نشان کرد: این پیروزی از هر لحاظ به نفع تیم ماشین سازی شد و علاوه بر کسب سه امتیاز ارزشمند، روحیه و انگیزه بازیکنان و کادرفنی را بالا برد و هواداران را به اینده این تیم امیدوارتر کرد.

وی ادامه داد: با این حال عقیده دارم که بدون حضور و همراهی پیشکسوتان ماشین سازی تبریز هیچ گونه موفقیتی برای تیم متصور نیست و موفقیت های ماشین سازی تبریز با همراهی آنان اتفاق خواهد افتاد.

زمانی با ابراز خرسندی از حضور برخی پیشکسوتان تیم ماشین سازی در دیدار اخیر این تیم در لیگ دسته دوم باشگاه های کشور، عنوان کرد: حضور پیشکسوتان و قدیمی های ماشین سازی تبریز از جمله آقایان مجید اقدم، حمید خدایی، امیر داداش ضیایی، نوری، عبدالهی و بقیه پیشکسوتان و دلسوزان واقعی ماشین سازی در باغشمال باعث افزایش انگیزه و روحیه بازیکنان و مسئولان باشگاه می شود که جا دارد از این عزیزان قدردانی کنم.

وی تصریح کرد: حضور و تلاش های آقای غلام کریم پور پیشکسوت تیم فوتبال ماشین سازی به عنوان مشاور عالی باشگاه و زحمات وی برای این تیم قطعا در مسیر موفقیت باشگاه تاثیرگذار خواهد بود.

مالک باشگاه ماشین سازی تبریز گفت: از همه پیشکسوتان، فوتبالدوستان، هواداران و کسانی که دلشان به عشق فوتبال می تپد درخواست می کنم که با حضور، حمایت و همراهی تیم ماشین سازی موجب دلگرمی و تلاش هرچه بیشتر مجموعه باشگاه ماشین سازی تبریز شوند.

وی ادامه داد: ماشین سازی مال همه است و متعلق به یک شخص یا تشکیلات خاصی نیست و اگر پیروزی و شکستی در این تیم حاصل شود همه در آن شریک هستند، ماشین سازی متعلق به کسانی است که دلشان به عشق فوتبال استان می تپد.

زمانی اظهار داشت: حضور و حمایت پیشکسوتان روحیه و انگیزه زحمتکشان ماشین سازی تبریز را دوچندان کرده است و امیدواریم با تداوم این حمایت ها بتوانیم تیم بزرگ و ارزشمند ماشین سازی را دوباره احیا کنیم.