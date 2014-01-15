افزایش ضریب بودجه مازندران/ برنج هندی جای برنج شمال را در سبد کالایی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح سه شنبه شب در نشست مجمع هم اندیشان صنعت و معدن استان مازندران در تالار آریا آمل در جمع تولید کنندگان و اعضای هیت مدیره شهرک های صنعتی از ضریب بودجه سال 93 خبر داد و گفت: ما در مازندران علیرغم اینکه مشکلات زیاد بوده توانستیم با پیگیری های نمایندگان مجلس مازندران و با پا فشاری استان ضریب تمامی بخش های بودجه را نسبت به سال قبل بیشتر کنیم.

استاندار مازندران با اشاره به صنعت و تولیدکنندگان بخش کشاورزی اعلام کرد:علیرغم اینکه ما با معاون اول رئیس جمهور صحبت کرده ایم ولی در سبد کالا که قرار است دولت به مردم بدهد، برنج هندی گذاشته اند.

وی گفت: ولی استان این دستور را از معاون اول رئیس جمهور گرفته است که در مرحله دوم پخش سبد کالا، از برنج مازندران تامین شود تا کشاورزان بتوانند برنج های خودشان را به فروش برسانند.

ربیع فلاح تنش های سیاسی و اجتماعی را باعث افت پیشرفت استان مازندران نام برد و اظهار داشت: استانی که قطب صنعت و گردشگری کشور بوده در حال حاضر نه کشاورزیش، کشاورزی و نه تولیدش، تولید است و ما باید هم اکنون با اتحاد همکاری و همیاری و برگزاری همین مجمع های هم اندیشی این مشکلات را برطرف کنیم.

دکتر ربیع فلاح خاطرنشان کرد: با وجود همه مشکلات موجود، استان مازندران از امکانات فوق العاده ای برخوردار است که اگر از این امکانات با برنامه ریزی دقیق و کارشناسی استفاده شود میشود در کوتاه مدت استان را کاملا متحول کرد.

فلاح جلودار اظهار داشت:همه امکانات تولید در بخش کشاورزی،صنعت و معدن آماده است و تمام تولید کنندگانی که با بانک ها مشکلات خاصی دارند تا آن جایی که مرتبط به استان است ما بررسی و حل خواهیم کرد و بعضی از این تولید کنندگان تا کنون به استان مراجعه نکرده اند تا مشکلاتشان برسی شود.

استاندار مازندران در پایان از برگزار کنندگان این مجمع تقدیر و تشکر به عمل آورد و خواستار این شد که جلسات هم اندیشی بین تولید کنندگان و استانداری بیشتر برگزار شود تا بتوانند استان مازندران را زودتر استانی رو به توسعه در تمامی بخش ها برسانند.