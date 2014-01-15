تشکیل استانهای جدید در تهران مغایر سیاست های برنامه پنجم توسعه است

شهاب الدین چاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت طرح تقسیم احتمالی استان تهران به چند استان از جمله البرز شرقی و 15 خرداد اظهار داشت: از جمله سیاست های مندرج در برنامه پنجم توسعه، کوچک سازی و محدودسازی دولت برای چابکی بیشتر در امور است.

وی ادامه داد: بر همین اساس به نظر می آید توسعه سازمان اداری کشور جز افزایش هزینه ها، حاصل چندان مفیدی نخواهد داشت؛ در عین حال بررسی های کارشناسی باید صورت گیرد تا اگر در نقطه ای ایجاد تشکیلات و سازمان دهی جدید موجبات رضایت مردم و ارائه بهتر خدمات را فراهم آورد، دولت همراهی کند؛ به هر روی مجموعه استانداری تهران تابع تصمیمات قانونی اعلام شده از سوی مراجع بالادستی است.

این مسئول از تلاش دولت برای رونق فضای کسب و کار سخن به میان آورد و گفت: دولت با همه امکانات خود در تلاش است تا انشاالله فضای کسب و کار را رونق بخشیده و کمی از این وضع تورمی موجود در جامعه بکاهد.

چاوشی اضافه کرد: در حال حال حاضر برنامه ریزی هایی در حال انجام است که امیدواریم با کمک مردم همه آنها به نتیجه برسد.

التزام به قانون راهکار جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز

معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در شرق استان تهران خاطرنشان کرد: قوانینی در این رابطه وجود دارد که اگر همه به آنها ملتزم باشند مسائل یاد شده قابل کنترل است.

وی ادامه داد: در این زمینه مراجع قضایی نیز وظیفه دارند به محض دریافت گزارشاتی در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز، رسیدگی کنند، همچنین دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند به این مهم ورود پیدا کند.

این مسئول اضافه کرد: زمین های دولتی و منابع ملی باید برای نسل آینده مورد حفظ و حراست قرار گیرد، نباید به افراد فرصت طلب اجازه سودجویی داده شود و باید مقابل ساخت و سازهای غیرمجاز ایستاد.