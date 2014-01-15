مازندران در صنعت عقب مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی وفایی نژاد سه شنبه شب در مراسم مجمع هم اندیشی صنعت و معدن به سیاست های دولت تدبیر و امید و نگاه ویژه دولت به صنعت مازندران اشاره و بیان کرد:در حال حاضر تمامی مسولین استانی و استاندار تمام سعی و تلاششان را به کار گرفته اند تا مشکلات صنعت مازندران را مرتفع کنند.

مدیرعامل شهرک های صنعتی مازندران اظهار داشت:برنامه مهم و نگاه ویژه دولت در توجه به مازندران در خصوص بخش کشاورزی است در صورتی که صنعت کشاورزی یکی از بخش های فعال استان مازندران است و باید به تمامی بخش های صنعت و تولید مازندران که دارای

پتانسیل عالی هستند نگاه ویژه شود تا استان مازندران بتواند این عقب ماندگی ها را در بخش صنعت در مدت کوتاهی جبران کند.

شهرک صنعتی در مازندران دارای گاز است

وفایی نژاد با بیان اینکه 22 شهرک صنعتی دارای گاز هستند تصریح کرد: در استان مازندران 22 شهرک صنعتی به طور کامل در حال استفاده از گاز هستند و نیز تا پایان سال 4 شهرک صنعتی دیگر دارای گاز می شوند.

38 شهرک و ناحیه صنعتی در مازندران فعالیت دارد.

