مسئولان به مشکلات بیماران خاص توجه کنند/ شناسایی 250 بیمار خاص در قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته جشن بزرگ حمایت از بیماران خاص با حضور مسئولان، خیرین و جمعی از خانواده های بیماران خاص در سالن ملائک قرچک برگزار شد.

زهرا عظیمی در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید کسی که نفسی را احیا کند مانند آن است که همه جامعه را احیا کرده است چون جامعه بشریت به منزله یک انسان است و فعالیت در این زمینه یک کار بسیار شایسته و پسندیده است که باید با قوت ادامه پیدا کند.

مدیر موسسه خیریه حمایت از بیماران خاص قرچک افزود: این موسسه به صورت غیر رسمی در سال 1379 تشکیل شده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد و بنیاد خاصی نبوده و همچنین هیچ بودجه ای به این بنیاد تعلق نمی گیرد و بودجه موسسه از خیرین و نیکوکاران و همچنین از فعالیت های که داخل موسسه انجام می گیرد تأمین می شود.

عظیمی بیان داشت: در حال حاضر بیماران دیالیزی، هموفیلی، تالاسمی، پیوندی و ام اس در رمزه بیماریهای خاص قرار دارند که این بیماری ها تا زمان مرگ همراه افراد خواهد بود و در بیماریهای صعب العلاج از جمله ایدز، سرطان، دیابت و ... بیماران می توانند با مصرف دارو سطح بیماری خود را بهبود ببخشند اما در مور بیماری خاص این امر صادق نیست.

وی ادامه داد: در ابتدا بیمارانی که به ما مراجعه می کنند و تشکیل پرونده می دهند توسط مددکار شرایط آنان بررسی می شود و در سطح خوب، متوسط، ضعیف دسته بندی می شود و طبق این دسته بندی به آنان خدمات ارائه می شود.

این مسئول اضافه کرد: در حال حاضر حدود ۲۵۰ خانواده تحت پوشش این موسسه هستند که هزینه آنها بسیار بالا هست، ما تمام تلاش خود را انجام می دهیم اما به دلیل محدودیت مالی جواب گوی یک سری مشکلات نیستیم.

عظیمی بیان داشت: بیماران خاص در این شهرستان از مشکلات فراوانی ازجمله نبود دارو، امکانات درمانی مواجه هستندکه انتظار می رود با برگزاری این همایش ها و نیزبررسی مشکلات بیماران بتوان بیش ازگذشته در راستای رفاه حال بیماران گام برداشت.

وی تأکید کرد: مسئولان امر می‌توانند در كنار كمك‌های مردمی، برای تأمین داروهای حیاتی و گران‌قیمت بیماران و تحت پوشش بیمه قرار دادن آنان اقدامات مؤثری انجام دهند.

این فعال اجتماعی یادآور شد: تأمین دارو و تسهیل درمان بیماران، فراهم کردن شغل برای خانواده بیماران و کمک به خانواده های بی بضاعت و یتیم از مهمترین اهداف انجمن بیماران خاص است که امیدواریم مسئولان کمک کرده و زمینه تحقق این اهداف را فراهم کنند.

عظیمی گفت: انجمن بیماریهای خاص شهرستان قرچک در مدت کوتاهی که از فعالیت آن می گذرد با همت اعضای انجمن و کمکهای بی شائبه خیرین نیک اندیش توانسته خدمات شایان و تاثیرگذاری را به بیماران ارائه کند.

وی افزود: انجمن بیماریهای خاص سعی دارد تا به رسالت خطیر خود در تأمین دارو و تسهیل درمان بیماران خاص، ایجاد کار و شغل برای خانواده بیماران و ...به نحو احسن عمل کند، به همین خاطر بیماران نیازمندی که در تهیه داروی خود مشکل دارند را تحت پوشش قرار داده و داروی این افراد را تأمین می کند.

این مسئول ادامه داد: بودجه انجمن بیماری های خاص به طور کامل مردمی است و مردم به صورت ویژه و بر اساس اعتقادات دینی و اخلاقی خود در این زمینه گام برداشته اند و همواره یاور انجمن بوده و هستند.