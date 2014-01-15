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۲۵ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۱۳

اعتیاد، طلاق و خودکشی از بارزترین معضلات اجتماعی رودان است

اعتیاد، طلاق و خودکشی از بارزترین معضلات اجتماعی رودان است

رودان - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته امور اجتماعی شورای شهررودان از اعتیاد، طلاق، خودکشی و سرقت های خرد به عنوان بارزترین مسائل و معضلات اجتماعی این شهرستان نام برد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزاده امینی صبح چهارشنبه در جلسه کمیته امور اجتماعی شورای شهر رودان گفت: وقتی جامعه توانایی لازم را برای حل معضلات اجتماعی را نداشته باشد، بحران بوجود می آید.

وی از فقر به عنوان یکی از مسائل مهم بروز معضلات اجتماعی نام برد و افزود: سختی های معیشتی و اقتصادی و ناتوانی در حفظ خانواده منجر به معضلات اجتماعی و جرم و جنایت های متعددی می شود.

امینی از اعتیاد، طلاق، خودکشی و سرقت های خرد به عنوان بارزترین مسائل و معضلات اجتماعی این شهرستان نام برد و اظهارداشت: ریشه بحران در عصر کنونی را می توان در بی توجهی به برآورده نشدن احتیاجات بنیادی افراد از جمله مسکن، اشتغال، آموزش و پرورش و بهداشت دانست.

مسئول کمیته امور اجتماعی شورای شهر رودان اضافه کرد: توزیع عادلانه بهداشت، شناسایی گروه های در معرض خطر، ترویج امور عبادی و مذهبی، آموزش خانواده، رسیدگی و برنامه ریزی جهت ورزش جوانان و بانوان شهرستان و ایجاد و گسترش کارگاه ها و صنایع دستی و بومی از مهمترین برنامه های پیش رو کمیسیون امور اجتماعی شورای شهر این شهرستان است.

این مسئول از پیگیری جهت راه اندازی بازارچه هفتگی در این شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: ایجاد شهری زیبا، با نشاط و شاداب می تواند در کاهش اثرات سختی ها و کمبودهای زندگی نقش بسزایی داشته باشد که در این زمینه برنامه های متعددی در شورای شهر رودان پیگیری شده است.

 

 

کد مطلب 2214922

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