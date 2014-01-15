نگاه منتقدان به شعر گرمارودی

به گزارش خبرنگار مهر، این اثر مجموعه نقدها و نظرهای تنی چند از ادیبان و منتقدان ایرانی، افغان و تاجیک درباره اشعار علی موسوی گرمارودی است. «در بوته نقد» برخی از نقدهایی را شامل می‌شود که به تفاریق و در طول حدود 20 سال درباره شعر گرمارودی و به قلم صاحبنظران نوشته شده است. هر یک از این نقدها قبلا در روزنامه یا ماهنامه یا کتابی چاپ شده و الان بدون تغییر، در این کتاب گرد آمده است.

این مقالات عبارتند از: شعر استاد گرمارودی/ احمد مهدوی دامغانی، نخبه شعر و شعر نخبه گرمارودی/ بهاالدین خرمشاهی، شعری که به سراغ شاعر آمده است/ محمد جان شکوری، چکامه‌های موسوی گرمارودی/ حجت‌الله بهمنی مطلق، از آن سوی دیدنی‌ها/ خدایی شریف اف،در غیاب من/ حمیدرضا شکارسری، حریر و حماسه/ محمد یزدان پرست، باستان گرایی در اشعار موسوی گرمارودی/ فاطمه حیدری، آرش مشفقی، اقیانوس بیکران شعر/ نورالدین خاکی، شاعری جامع الاطراف/ محمدکاظم کاظمی، شاعر عشق و اندیشه/ صفر عبدالله، قلم اندازِ شاعر و دانشمند ممتاز/ میرزا ملا احمد، سیری در باغ معنا/ عمر صفر، سروهای بلند اندیشه/ محمدعلی عجمی، رسالتی در راستای خلاقیت شعر/ دارا نجات، نقد و تحلیل شعر خطّ خون/ منوچهر اکبری، من از باغ معنا می‌آیم/ مرضیه اسماعیل زاده و در آینه روزگار/ غلامحسین عمرانی.

در بخش پی نگاشت این کتاب هم، زندگینامه گرمارودی و نمونه‌هایی از شعر او آمده است.

موسوی گرمارودی در بخشی از پیشگفتار خود بر این کتاب نوشته است: «توزیع نقد نسبت به شاعران (جز چند نام بسیار مشهور) هیچگاه در کشور ما عادلانه نبوده است. محیط‌های نقد ادبی ما، در چهار پنج دهه اخیر، محیط بسیار خاصی بوده است، محیط بسیار ویژه‌ای که خود نیاز به نقد و بررسی جدی دارد، محیطی که بوی سیاست، بوی رفاقت، بوی ودکا، بوی هم‌حزبی و بوی انتقام و تلافی و گاهی حتی بوی دشنام و فحاشی می‌داد و می‌دهد...»

کتاب 372 صفحه‌ای «در بوته نقد» در شمارگان 1000 نسخه و با بهای 13 هزار تومان از سوی خانه کتاب منتشر شده است.