بدهی جرائم 125 واحد تولیدی مازندران بخشیده شد

علی بابایی کارنامی در حاشیه نشست مجمع هم اندیشان صنعت و معدن با استاندار مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر از بخشودگی 15میلیارد تومانی جرایم واحد تولیدی در استان خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه ای که سازمان تامین اجتماعی با دستور مقام عالی وزارت تعاون صورت گرفته و طبق بودجه سنواتی سال 92 نسبت به بخشودگی جرایم واحد های تولیدی که زیر 15 میلیارد و یا بالای 15 میلیارد تومان بدهی داشته اند اقدام شده است.

وی اظهار داشت: در استان مازندران 125 واحد بوده که پس از تایید اداره کار و تعاون رفاه اجتماعی و استانداری در قالب کمیته بحران استان با همکاری سازمان تامین اجتماعی استان مازندران بر جرایم و بخشودگی این واحد ها رسیدگی شده است.

بابایی کارنامی افزود: این عدد بیش از 80میلیارد تومان در استان بوده که در حقیقت یک فضای هم در استان فراهم شده که تا پایان سال 93 بخشودگی طبق قانون برای متقاضیان اعمال خواهد شد و کسانی که بالای 15 میلیارد تومان بدهی داشته اند بدهی آنان به 48 قسط تقسیم شده است.



برای توسعه نیاز به ایجاد زیرساخت است

مدیرکل کاروتعاون و رفاه اجتماعی همچنین گفت: برای توسعه نیاز است که زیرساخت ها ایجاد شود یعنی باید به راه گاز، تامین خدمات زیربنایی توجه کرد و باید در راستای حمایت کسب و کار گام برداشته شود.

علی بابایی کارنامی به سیاست های فعلی دولت در فضای کسب و کار کشور اشاره کرد و اظهار داشت:با این سیاست های کلی نم یتوان به فضای کسب و کار کشور امید داشت.

وی تصریح کرد: باید نگاه ما کارشناسی باشد و با واحدهای تولیدی باید شفاف برخورد کرد تا در راستا اشتغال سرمایه گزاری شود.

مدیرکل کاروتعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در مازندران 11 تصفیه خانه موجود است افزود:اگر برای ایجاد تصفیه خانه های دیگر در شهرک صنعتی که نیاز شهرک است بخواهیم تصفیه خانه تاسیس کنیم نیاز به ده ها میلیاردتومان بودجه است.

بابایی کارنامی خاطرنشان کرد:که ایجاد خدمات 30 هزارمتر مکعبی گاز باید در شهرک صنعتی آمل مورد توجه قرار بگیرد.