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۲۵ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۳۱

بلالی:

افزایش 10 برابری طلاق و سه برابری اقدام به خودکشی در رودان

افزایش 10 برابری طلاق و سه برابری اقدام به خودکشی در رودان

رودان - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار رودان از سه برابر شدن آمار اقدام به خودکشی نسبت به سال گذشته و افزایش 10 برابری طلاق در 10سال گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی بلالی صبح چهارشنبه در کمیسیون امور اجتماعی شورای شهر این شهرستان ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد پیامبر گرامی اسلام و شروع هفته وحدت، گفت: انسان دارای دو بعد مادی و معنوی است که در جوامع امروزی بیشتر انسانها به دنبال بعد مادی هستند در صورتی که اصالت روح انسان روحانی و معنوی است.

وی افزود: طبق فرمایشات اخیر رهبر انقلاب که تأکید بر سبک زندگی اسلامی داشتند، همه امکانات و روشها و برنامه ریزی ها باید در جهت ترویج و تثبیت سبک زندگی اسلامی در جامعه باشد و دنبال کردن سبک زندگی مدرنیته فعلی بدون در نظر بعد اسلامی برای رفع مشکلات اجتماعی راهی عبس و بیهوده است.

بلالی تصریح کرد: دراین راستا خانواده ها در تربیت صحیح افراد جامعه نقش بسزایی دارد و می توانند با آموزش های لازم مسیر تعالی زندگی افراد را هموارتر کرد و کاهش معضلات اجتماعی را شاهد باشیم.

معاون فرماندار رودان اضافه کرد: تا کنون دو کارگروه تخصصی با موضوعیت معضلات اجتماعی این شهرستان برگزار شده که همگامی و برخورداری از خرد جمعی همه دستگاهها و نهادها را می طلبد.

این مسئول با اعلام  اینکه 722 نفر در این شهر تحت درمان اعتیاد قرار دارند، اظهارداشت: از این تعداد 20 نفر خانم هستند و 519 نفر این آمار را افراد 25 تا50 سال هستند و 55 نفر دیگر در سن زیر 25 سال و 148نفر نیز بالای 50سال قزار دارند.

وی به رشد سه برابری آمار اقدام به خودکشی نسبت به سال گذشته  اشاره کرد و خاطرنشان کرد: 50 درصد آمار اقدام به خودکشی در بین سنین 20 تا 30 سال هستند. سنین زیر 20سال دارای آمار 35 درصد و افراد بالای 40 سال نیز آمار 15 درصد را ثبت کردند.

بلالی به آمار طلاق در شهرستان رودان نیز اشاره کرد و گفت: طلاق در سال 82 در این شهرستان دارای 20 تا 30 پرونده بود ولی طبق آمار در شش ماهه نخست امسال شاهد رشد 10 برابری طلاق هستیم و با این روند احتمال رسیدن به مرز 200 درصد نیز دور از انتظار نیست.

معاون فرماندار رودان بیان داشت: آموزش های خانواده ورجوع به مذهب می تواند از مهمترین راهکاره های کاهش معضلات اجتماعی نام برد.

این مسئول خواستار حضور پر رنگ تمامی مسئولان و نهادهای جامعه در کاهش معضلات اجتماعی شد.

 

 

کد مطلب 2214943

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