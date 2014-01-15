طرح جامع مدیریت آلودگی هوای شهرستان سمنان تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ظهرابی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به شروع مطالعات طرح جامع مدیریت آلودگی هوای شهرستان سمنان اظهار داشت: در این طرح ابتدا وضعیت کیفیت هوای سمنان در تعدادی ایستگاه بررسی، سپس عوامل آلاینده هوا تعیین و سپس سهم هر یک از منابع در ایجاد آلودگی مشخص می شود.

وی تصریح کرد: برنامه های بخشی و فرا بخشی در طی سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با برآورد هزینه و تعیین ساز و کارهایی اجرائی ارائه خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان اظهار داشت: همچنین در این طرح اقدامات مدیریتی فنی در کاهش و پیشگیری آلودگی هوا با استفاده از تجربیات جهانی و شهرهای آلوده کشور تدوین خواهد شد.

ظهرابی در خاتمه افزود: برای بومی سازی این پژوهش از مجری طرح خواسته شده تا با همکاری دانشگاه های مرتبط و فعال استان این طرح را عملیاتی کند.