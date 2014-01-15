به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد تقوی در نشستی مطبوعاتی در پاسخ به پرسش مهر درباره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: دولت همچنان ذخیره سازی کالاهای اساسی را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: علاوه بر ذخیره سازی استراتژیک که روند معمول کشور است، ذخیره سازی ویژه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است، زیرا در شرایط تحریم، بازار قابل پیش بینی نیست و برهمین اساس، ذخایر باید اطمینان‌بخش باشد.

وی با تاکید بر اینکه بازرسی ها در بازار با قدرت ادامه دارد، گفت: بازرسی ها به دو شیوه محسوس و نامحسوس صورت می گیرد و به طور قطع با متخلفان برخورد خواهد شد، ضمن اینکه همه عرضه کنندگان کالا باید اتیکت قیمت را بر روی کالاهای عرضه شده نصب کنند.

فهرست ارزانی‌ها به روایت وزارت صنعت

تقوی در ادامه به ارزیابی از شرایط فعلی بازار پرداخت و گفت: خوشبختانه با ثبات نرخ ارز و روند کاهشی قیمت کالاها در بازارهای جهانی، بازار روند باثباتی را در پیش گرفته و حتی برخی کالاها نیز ارزان تر از گذشته در حال عرضه هستند.

به گفته وی، هم اکنون انواع برنج، حبوبات، چای، روغن، انواع نهادهای دام و طیور، کاغذ چاپ، مقاطع فولادی، روغن موتور، لاستیک و قند و شکر از روند کاهشی قیمت برخوردار بوده اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین خاطرنشان کرد: موضوع قیمت در برنامه پنجم توسعه به صراحت مشخص شده و کالاها براساس آن برای قیمت‌گذاری به سه دسته کالاهای انحصاری، اساسی و عمومی تقسیم شده است که در مورد کالاهای انحصاری شورای رقابت تصمیم گیری خواهد کرد و کالاهای اساسی و عمومی نیز ضوابط خاص قیمتی خود را دارند که بر همین اساس عمل خواهد شد.

امتیاز ویژه در کار نیست

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر دامپینگ روغن نباتی در بازار از سوی شرکت وارد کننده روغن که از دستور 650 میلیون یورویی نعمت زاده بهره مند شده است؟ گفت: دامپینگی در کار نیست و همان طور که گفته شد، سایر واردکنندگان نیز می تواند از چنین ارزی برخوردار باشند، ضمن این که وزارت صنعت حتماً به کمک واردکنندگان کالاهای اساسی خواهد پرداخت و هیچ امتیاز ویژه ای در کار نیست.