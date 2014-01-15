عدم همکاری نیروی دریایی برای بازگشایی بلوار غدیر/با همه دستگاههای استان تعامل می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس امینی زاده در دیدار با رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهارداشت: شهردار برای بازگشایی بلوار غدیر با نیروی دریایی به توافق رسیده بود و زمین هم از مسکن و شهرسازی دریافت کرد اما بوسیله سه دستگاه خودرو این مسیر را بسته و برای مردم مشکل ایجاد کرده است.

وی افزود: نتایج یک درگیری بین نیروهای شهرداری و نیروی دریایی شکل نازیبایی به خود گرفت و تبعات آن حتی به رسانه های بیگانه هم کشیده شد.

شهردار بندرعباس تصریح کرد: ما سعی می کنیم با تمام دستگاهها برای حل مشکلات شهر و شهروندان تعامل داشته باشیم اما عدم همکاری نیروی دریایی برای بازگشایی ادامه بلوار غدیر برای مردم مشکل ساز شده است.

به گفته وی پس از ناتمام مانده اجرای طرح بلوار غدیر چندین تصادف در آن مکان اتفاق افتاده و شهرداری را در برابر مردم شرمنده کرده است.

امینی زاده یادآور شد: در ایام نوروز جمعیت شهر در آن منطقه به علت حضور مسافران نوروزی چندین برابر می شود و خطرات این بلوار در صورت عدم اصلاح و بازسازی در آینده خیلی بیش از پیش خواهد شد.

شهردار بندرعباس از رئیس کل دادگستری هرمزگان درخواست کرد دستورات لازم را برای حل این معضل تا قبل از عید نوروز صادر کند و شهرداری را در ارائه خدمت رسانی بهتر به شهروندان یاری کنند.