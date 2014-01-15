توسعه صنایع معدنی نیاز به افزایش اعتبارت معدن دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی كرباسیان كه در مراسم معارفه مدیر عامل جدید شركت ملی فولاد ایران سخن می گفت تصریح كرد:‌ به تازگی برنامه جدید اكتشاف سنگ آهن آغاز شده و این برنامه كه با هدف تامین مواد اولیه صنایع معدنی و صنعت كشور به اجرا در آمده اعتبارات كافی نیاز دارد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو به قرارداد ایمیدرو ،‌سازمان زمین شناسی و بانك ملت اشاره كرد و گفت:‌ فاز نخست احیای بخش معدن با برنامه اكتشاف 12هزار كیلومتر مربعی شروع شده و پس از یكسال سطح اكتشاف به 20هزار و در نهایت 200هزار كیلومتر مربع از مساحت كشور را در بر می گیرد.

وی تاكید كرد:‌ زمانی می توان به اجرای طرح های صنایع معدنی امیدوار شد كه بخش اكتشاف خوراك آتی صنایع را تامین كند. به گفته وی اجرای برنامه در سطح 200هزار كیلومتر مربع به 1200 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت درباره جایگاه سازمان های توسعه ای در كشورهای پیشرفته گفت: ژاپن به عنوان یك كشور صنعتی سازمانی همچون ایمیدرو و ایدرو در اختیار دارد و به رغم اینكه اقتصاد آن كشور در اختیار بخش خصوصی است همواره به تقویت سازمان توسعه ای خود می پردازند. کرباسیان وجود سازمان های توسعه ای را زمینه ساز گسترش حضور بخش خصوصی در اقتصاد ملی خواند.

وی همچنین به اقدامات جدید دولت برای لغو تصمیم واگذاری شركت ملی فولاد اشاره كرد و گفت: خوشبختانه با هماهنگی و اقدامات معاون اول رییس جمهوری ،‌وزیر اقتصاد و دارایی،‌ هیات عالی واگذاری و سازمان خصوصی سازی و همچنین همكاری مجلس شورای اسلامی مصوبه واگذاری این شركت لغو شد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو به برنامه چشم انداز تولید فولاد در كشور اشاره كرد و خواستار استفاده از روش های متنوع برای تولید فولاد شد. به گفته وی با توجه به ذخایر بالای زغالسنگ حرارتی در كشور می توان بخشی از بار تولید فولاد با استفاده از گاز طبیعی را كاهش داد.

وی ،‌ وظیفه فعلی شركت ملی فولاد را راه اندازی طرح های استانی فولاد اعلام كرد و اظهار داشت:‌ با توجه به تجربه 54 ساله این شركت ،‌ مشكلات موجود حل و فصل خواهد شد. كرباسیان گفت: با توجه به سوابق و تجربیات مدیر عامل جدید شركت ملی فولاد امید تازه ای برای به سرانجام رساندن طرح های فولادی در استان ها ایجاد شده است.