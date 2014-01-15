  1. استانها
  2. قزوین
۲۵ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۲۱

باند سارقان تجهیزات مخابراتی در شهرستان تاکستان منهدم شد

باند سارقان تجهیزات مخابراتی در شهرستان تاکستان منهدم شد

تاکستان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان گفت: با تلاش ماموران اداره آگاهی این شهرستان اعضای یک باند سه نفره سرقت تجهیزات دکل‌های مخابراتی با 20 فقره سرقت شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری، محمدقاسم طرهانی در این باره اظهارداشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت تجهیزات دکل‌های مخابراتی در سطح شهرستان تاکستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی شواهد و مدارک موجود، سرانجام ماموران آگاهی شهرستان تاکستان موفق شدند متهمان را هنگام ارتکاب جرم شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان ادامه داد: متهمان در بازجویی‌های ماموران و در مواجهه با شواهد موجود به تشکیل باند و 20 فقره سرقت در نقاط مختلف شهر اعتراف کردند.

طرهانی بیان کرد: با همکاری اداره مخابرات، تمام محل‌های سرقت از سوی مأموران شناسایی و متهمان پس از تکمیل پرونده روانه زندان شدند.

کد مطلب 2214981

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها