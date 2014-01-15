باند سارقان تجهیزات مخابراتی در شهرستان تاکستان منهدم شد

به گزارش خبرگزاری، محمدقاسم طرهانی در این باره اظهارداشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت تجهیزات دکلهای مخابراتی در سطح شهرستان تاکستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی شواهد و مدارک موجود، سرانجام ماموران آگاهی شهرستان تاکستان موفق شدند متهمان را هنگام ارتکاب جرم شناسایی و دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان ادامه داد: متهمان در بازجوییهای ماموران و در مواجهه با شواهد موجود به تشکیل باند و 20 فقره سرقت در نقاط مختلف شهر اعتراف کردند.
طرهانی بیان کرد: با همکاری اداره مخابرات، تمام محلهای سرقت از سوی مأموران شناسایی و متهمان پس از تکمیل پرونده روانه زندان شدند.
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