باند سارقان تجهیزات مخابراتی در شهرستان تاکستان منهدم شد

به گزارش خبرگزاری، محمدقاسم طرهانی در این باره اظهارداشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت تجهیزات دکل‌های مخابراتی در سطح شهرستان تاکستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی شواهد و مدارک موجود، سرانجام ماموران آگاهی شهرستان تاکستان موفق شدند متهمان را هنگام ارتکاب جرم شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان ادامه داد: متهمان در بازجویی‌های ماموران و در مواجهه با شواهد موجود به تشکیل باند و 20 فقره سرقت در نقاط مختلف شهر اعتراف کردند.

طرهانی بیان کرد: با همکاری اداره مخابرات، تمام محل‌های سرقت از سوی مأموران شناسایی و متهمان پس از تکمیل پرونده روانه زندان شدند.