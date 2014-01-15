« آقا لیلا » در همدان بروی صحنه می رود/تئاتر در همدان غریب است

اکبر مرادی کامیاب در گفتگو با مهر ضمن بیان این خبر اظهار داشت : موضوع نمایش آقا لیلا در ژانر اجتماعی و خانوادگی بوده که نویسنده آن مهرداد کوروش نیا و بازیگرانی چون اصغر هندی ، احسان ادیبی ، الناز غلامی و خود بنده در آن ایفای نقش می کنند که از 28 دیماه بمدت 12 شب ساعت 17 و 30 دقیقه در تئاتر شهر همدان واقع در مجتمع فرهنگی و سینمائی شهید آوینی اجرا خواهیم داشت.

وی گفت: آقا لیلا روایت خانواده است که بعد از جنگ تحمیلی به شهری دیگر کوچ کرده و در طول زندگی خویش با مسائل و مشکلاتی روبرو می شوند که سعی شده است در قالب نمایش بروی صحنه می رود .

این کارگردان عرصه تئاتر همدان گفت: برای این کار که جنبه اجرای عمومی دارد بیش از دو ماه تمرین داشتیم که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی که حمایت های خوبی از گروه داشته اند اما علیرغم پیگیری و اطلاع رسانی هیچ یک از ادارات و ارگان های دیگر پشتیبانی نکرده و این کار بدون اسپانسر و با هزینه شخصی بنده اجرا خواهد شد.

تئاتر در همدان غریب است

مرادی با بیان اینکه متاسفانه تئاتر در همدان غریب است گفت : رسم بدی بین علاقمندان به هنر رواج پیدا کرده که اگر نمایشی بصورت رایگان اجرا شود استقبال خوب است ولی اگر بلیط فروشی داشته باشد کسی برای تماشای آن در سالن ها حضور پیدا نمی کند.

وی ادامه داد : در حال حاضر مردم همدان بیشتر برای نمایش های شاد و کودک علاقه نشان می دهند در حالیکه تئاتر فقط این ها نیست و مسئولان باید بگونه ای برنامه ریزی و فرهنگ سازی کنند که سایر موضوعات و ژانرها نیز مخاطب خود را داشته باشد و جامعه را به دیدن تئاتر عادت دهند .

این هنرمند جوان همدانی که کار هنری خود را از سال 1379 و زیر نظر استاد صادق عاشورپور شروع کرده، افزود : بیش از 40 روز درگیر رایزنی و مذاکره با شهرداری همدان بودم و حتی به آنها پیشنهاد دادم که نمایش را با نام و برای آنها کار کنم و در مقابل حمایت لازم از جهت سالن و ... داشته باشند ولی هیچ اتفاقی نیافتاد .

که اکبر مرادی کامیاب دوره های متعدد بازیگری و کارگردانی را زیر نظر اساتید برجسته ای چون جمشید مشایخی و گوهر خیر اندیش در کانون سینماگران جوان تهران سپری کرده و تاکنون در بیش از 40 نمایش نیز بعنوان بازیگر حضور داشته و از سال 1388 نیز با نمایش وال مری وارد عرصه کارگردانی تئاتر شده است .