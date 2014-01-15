همایش بزرگ هنرمندان در بهار برگزار می شود/ 200 هنرمند صالح آبادی در انتظار ساماندهی

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله ضابطی احمد صبح چهارشنبه در دیدار با اهالی ادب و هنر شهر صالح آباد با بیان اینکه در خصوص امور فرهنگی شهر صالح آباد دغدغه وجود دارد، گفت: ساماندهی وضعیت اصحاب فرهنگ و هنر این شهر یکی از دغدغه های مسئولین فرهنگی شهرستان است که مسلما با همکاری و هماهنگی مسئولین ذیربط در شهرستان قابل حل است.

ضابطی احمد، راه اندازی انجمن های ادبی و هنری، برگزاری جشنواره های محلی از قبیل مشاعره را برای پویایی فعالیت های ادبی وهنری و نیز بروز استعداد های موجود در شهر صالح آباد را ضروری عنوان کرد و افزود: صالح آباد دارای پتانسیل های خوبی در زمینه های هنری وادبی است، ولی شکوفایی این پتانسیل ها و استعدادها نیاز به زمینه سازی دارد.

200 هنرمند در شهر صالح آباد منتظر ساماندهی هستند

رئیس شورای اسلامی شهر صالح آباد، نیز در این دیدار گرد آوردن هنرمندان، برقراری ارتباط تنگاتنگ بین مسئولین و هنرمندان و هنرمندان با یکدیگر و چاره اندیشی برای رفع مشکلات آنان را لازمه حل مشکلات هنرمندان عنوان داشت و گفت: شورای اسلامی شهر صالح آباد نیز با برنامه ریزی هایی در این زمینه مصمم است، با همدلی و هماهنگی سایر دستگاههای اجرائی هنرمندان را حمایت کند تا ضمن بروز استعدادشان، آنان را به جایگاه واقعی خویش برساند.

محمد هادی درخشان فضای موجود مجتمع فرهنگی هنری فجر شهر صالح آباد را برای استفاده هنرمندان مطلوب عنوان داشت و افزود : این مجتمع قابلیت پذیرش فعالیت هنرمندان روستاهای اطراف منطقه را نیز دارد.

درخشان اعلام داشت: صالح آباد دارای بیش از 200 هنرمند در زمینه های گوناگون ادبی هنری است که در صورت شناسایی و ساماندهی، خالق آثار بدیع و ماندگاری در این شهر حتی در سراسر کشور خواهند بود.

معاون شهردار صالح آباد نیز در این دیدار، حمایت از هنرمندان شهر را موجب شکوفایی استعداد و پتانسیل های این قشر دانست و اظهار داشت: ساماندهی و بهره برداری از پتانسیل های موجود هنری و فرهنگی در صالح آباد لازم وضروری است چرا که ارتقا وضعیت فرهنگی شهر را نیز به همراه خواهد داشت.

هاشم نیک مهر افزود: شهرداری نیز در راستای بهبود وضعیت هنری و فرهنگی صالح آباد و حمایت از هنرمندان همکاری های لازم را خواهد داشت.

آموزش جوانان صالح آبادی در راستای برخورد با فرقه های ضاله ضروری است

مسئول کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر صالح آباد نیز در این دیدار، آموزش جوانان برای مقابله با فرقه های ضاله را در برهه کنونی ضروری اعلام داشت و افزود: آموزش خانواده ها نیز برای طرز برخورد با فرزند نوجوان و جوان خویش نیز در هدایت این نسل و خنثی سازی جنگ نرم دشمنان مفید و مؤثر است.

جواد اکبری افزود: توسعه و رشد هر منطقه با فرهنگ آن منطقه عجین است پس باید فرهنگسازی لازم برای استفاده خانواده ها از محصولات فرهنگی و هنری نیز در رأس اقدامات فرهنگی مسئولین ذیربط قرار بگیرد.

اکبری اذعان داشت: فرهنگسازی برای توجه خانواده ها به استعداد هنری فرزندان، حمایت از اساتید هنری برای نداشتن دغدغه مالی هنر جویان، تشکیل انجمن خیرین فرهنگی، تعیین مکان معین برای فعالیت هنرمندان، جهت دهی استعدادها و توزیع بسته های فرهنگی در مراسمات گوناگون، می تواند به بهبود و ارتقای وضعیت فرهنگی شهر کمک کند.