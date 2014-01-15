هوشنگ فلاحتیان در گفتگو با مهر، درباره آخرین وضعیت گازرسانی زمستانی به نیروگاه ها گفت: در شرایط فعلی با توجه به کمبود شدید گاز در سطح شبکه سراسری گاز کشور تامین گاز طبیعی مورد نیاز نیروگاه های برق در سراسر کشور با محدودیت‌های جدی روبرو شده است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه با توجه به کمبود گاز زمستانی از تمامی نیروگاه‌های کشور نفت کوره و یا گازوئیل به جای گاز طبیعی مصرف می کنند، تصریح کرد: در حال حاضر نیروگاه ها برای تولید برق در فصل زمستان به حدود 150 میلیون متر مکعب گاز طبیعی نیاز دارد که از این میزان، کمتر از 10 میلیون مترمکعب در روز گاز به نیروگاه ها تحویل داده می شود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه محدود گازرسانی انجام شده به نیروگاه ها هم برای آن دسته از واحدهای نیروگاهی انجام می شود که مخازن گاز آنها کاهش پیدا کرده اند، اظهار داشت: افزایش مصرف فرآورده های نفتی به ویژه نفت کوره در نیروگاه های کشور تبعات اقتصادی و زیست محیطی به همراه دارد.

فلاحتیان با یادآوری اینکه مسئولیت تامین گاز و یا سوخت تمامی واحدهای نیروگاهی کشور با وزارت نفت است، اظهارداشت: با این وجود ،با انجام میلیاردها دلار سرمایه گذاری هم اکنون تمام نیروگاه های کشور آمادگی دریافت گاز طبیعی را دارند اما با توجه به عدم افزایش تولید گاز امکان تامین گاز مورد نیاز نیروگاه ها فراهم نیست.

وی در ادامه در تشریح مهمترین تبعات زیست محیطی و اقتصادی افزایش مصرف نفت کوره و کاهش گازرسانی به نیروگاه ها توضیح داد: مصرف فرآورده های نفتی بویژه نفت کوره تخریب و خسارت های قابل توجهی به نیروگاه های برق کشور تحمیل می کند.

این مقام مسئول با اعلام اینکه افزایش هزینه های تامین سوخت، افزایش هزینه تولید برق و آلایندگی‌های زیست محیطی از مهمترین تبعات کاهش گازرسانی نیروگاه ها است، افزود: با این وجود ،وزارت نفت مکلف شده از سال 93 به بعد نقش عمده ای از گاز مورد نیاز نیروگاه های کشور را تامین کند.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی همچنین در خصوص اختلاف شرکت توانیر و شرکت ملی نفت برای استفاده از برق تولیدی نیروگاه عسلویه گفت: به دلیل تاخیر در اجرای برخی از فازهای پارس جنوبی، هم اکنون نیروگاه عسلویه با مازاد تولید برق روبرو است که بخشی از آن را می تواند در اختیار شبکه سراسری قرار دهد.

فلاحتیان با بیان اینکه هم اکنون اختلاف نظری بین شرکت ملی نفت و توانیر برای استفاده از برق نیروگاه عسلویه وجود ندارد، خاطر نشان کرد: در برخی مواقع یکسری از محدودیت‌های شبکه انتقال موجب می شود که امکان استفاده حداکثری از برق نیروگاه عسلویه فراهم نشود.