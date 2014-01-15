تنوع قومیتی برای کشور یک فرصت است/ مرزنشینان بیشترین رای را به روحانی دادند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی یونسی طی سخنانی در دیدار سران عشایر استان خوزستان با رئیس جمهور که پیش از ظهر امروز در محل استانداری این استان برگزار شد، اظهار کرد: خوزستان متنعم به تنوع قومی است و این تنوع قومی و مذهبی که در بخش هایی از کشور ما دیده می شود فرصت و غنایمی ایجاد کرده است تا کشور به توسعه برسد.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اقوام و قومیت های مذهبی در کشور که آنها را سرمایه، نعمت و ذخیره برای کشور خوانده اند، افزود: وجود تنوع مذهبی و قومی در خوزستان کوچکترین مشکلی را ایجاد نکرده است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت ها و اقوام تصریح کرد: همان گونه که قومیت ها و عشایر در انقلاب و جنگ حماسه آفریدند در انتخابات اخیر این حماسه را بار دیگر به نمایش گذاشتند و در سراسر ایران مرزنشینان، عشایر و طوایف علاوه بر حضور در انتخابات، بیشترین رای را به آقای دکتر روحانی دادند.

وی با اشاره به اینکه حضور پرشور قومیت ها، مرزنشینان، عشایر و طوایف در انتخابات و رقم زدن حماسه ای دیگر از سوی آنها بهترین نشانه برای صحت سخنان امام (ره) و رهبر معظم انقلاب است، تصریح کرد: اینها به حق سرمایه، ذخایر و نعمت های بزرگ ملی ما هستند.

یونسی با بیان اینکه اثر ذخایر در اوقاتی مثل انتخابات، انقلاب و جنگ دیده شده و می شود، عنوان کرد: ذخیره موقعی به کار می آید که به آن نیاز داریم و این ذخایر ملت ایران در سراسر دنیا کشور را سرفراز کردند.

وی خطاب به رئیس جمهور با بیان اینکه امروز شرایط جدیدی در کشور آغاز شده و شما سردمدار این شرایط جدید هستید، گفت: استفاده از ذخایر و قومیت ها در موقعیت های مختلف نشان می دهد که به بهترین شکل ممکن از عهده وظایف خود بر آمده اند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در اقلیت ها و قومیت ها به همراهی محسن رضایی و علی شمخانی با رئیس جمهور در سفر به خوزستان اشاره کرد و گفت: این دو بزرگوار همیشه در عالی ترین سطوح حاکمیت حضور داشتند و به بهترین شکل ممکن از عهده مسئولیت برآمده و از کشور دفاع کرده اند.