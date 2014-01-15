50 درصد واحدهای مسکونی روستایی ازنا مقاوم سازی شدند

عباس مرزبان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تامین مسکن روستایی در قالب مقاوم سازی و نوسازی است، افزود: در این راستا تا کنون بیش از چهار هزار واحد مسکن روستایی در شهرستان ازنا احداث شده است.

وی با بیان اینکه در شهرستان ازنا بیش از هفت هزار و 250 خانوار روستایی وجود دارد اظهار داشت: بنابراین تا کنون بیش از 50 درصد واحدهای مسکونی روستایی در شهرستان ازنا مقاوم سازی شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ازنا با اشاره به اینکه شهرستان ازنا در منطقه ای زلزله خیز واقع شده است بر اهمیت مقاوم سازی واحدهای روستایی در این شهرستان تاکید کرد.

وی ادامه داد: بنیاد مسکن این شهرستان در حال حاضر وام مسکن روستایی را بدون نوبت و به روز به متقاضیان نوسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی پرداخت می کند.

مرزبان همچنین با اشاره به اجرای طرح سند دار کردن واحد های مسکونی تصریح کرد: از ابتدای اجرای این طرح تا کنون تعداد چهار هزار و 49 فقره سند واحدهای مسکونی روستایی در این شهرستان صادر شده است.