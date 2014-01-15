دهه فجر بهترین زمان برای نمایش وحدت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، سهیلا نصر صادقی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های دهه فجر ویژه کمیته بانوان استان کردستان اظهار داشت: باید با حضور گسترده و میلیونی در مراسمات دهه فجر اقتدار و توانمندی ایران اسلامی را به نمایش بگذاریم.

وی با اشاره به اینکه گرامیداشت افتخارات انقلاب اسلامی و حفظ آرمان ها و ارزش های معمار کبیر انقلاب می تواند توطئه های دشمنان را خنثی کند، افزود: زنان آزاده همواره در تمامی عرصه ها و سنگرها حامی انقلاب اسلامی بوده اند.

مشاور امور بانوان و خانواده استاندار کردستان بیان کرد: تبیین اندیشه های دینی و سیاسی امام خمینی (ره) می تواند عامل اتحاد و پیروزی بیشتر انقلاب اسلامی باشد و به همين دليل بايد از ظرفيت هاي اين بخش به خوبي استفاده شود.

نصر صادقی یادآور شد: ترسیم اندیشه های امام و انتقال آن به نسل جوان، فراهم سازی مشارکت و حضور زنان در مراسمات و بیان نقش آفرینی زنان در انقلاب و ادامه این نقش آفرینی ها از جمله برنامه های دهه فجر است.

وی ادامه داد: برنامه های امسال یوم الله دهه مبارک فجر در سه محور تجلیل از بانوان عرصه انقلاب، بصیرت افزایی و اطلاع رسانی به نسل جوان و اختصاص برنامه های دهه فجر به تمامی اقشار مردم برگزار می شود و همزمان با اين مهم نيز در استان كردستان برنامه ريزي هاي لازم صورت گرفته است.

مشاور امور بانوان و خانواده استاندار کردستان گفت: همچنین برگزاری همایش سبک زندگی اسلامی ویژه بانوان به مناسبت دهه فجر، تجلیل از خانواده های شهدا و حضور در نماز جمعه از دیگر برنامه های دهه فجر استان كردستان به شمار مي رود.

وی در پايان اظهار داشت: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب، حضور فعالانه بانوان ادارات و سازمان هاي دولتي مختلف و ارائه برنامه های متناسب با این دهه شاهد برگزاری هر چه با شکوهتر مراسم دهه فجر باشیم.