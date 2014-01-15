به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد تقوی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از اصلاح آئین نامه واردات خودرو در آینده نزدیک خبر داد و گفت: پیشنهادات این بخش به شورای سیاست‌گذاری خودرو ارایه شده است که امیدواریم به زودی به تصویب نهایی برسد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر افزود: عارضه ای که برای خودروهای وارداتی که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی وارد کشور می شود رخ می دهد، این است که ارایه خدمات پس از فر وش در مورد این خودروها لحاظ نشده است که بر این اساس، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در سال جاری و سال 93 بر روی آن تمرکز بیشتری خواهد کرد.

وی تصریح کرد: بسیاری از خودروهای وارداتی که از سوی برخی شرکت‌ها به فروش می رسند در موضوع ارایه خدمات پس از فروش برنامه خاصی ندارند و مردم بلاتکلیف هستند، بنابراین تاکید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این است که هر وارد کننده ای اعم از حقیقی و حقوقی فارغ از اینکه چه تعداد خودرو وارد کشور می کند، مکلف است براساس آئین نامه جدید، تکلیف ارایه خدمات پس از فروش را نیز مشخص کند.

به گفته تقوی، وقتی که یک فرد حقیقی و حقوقی نمایندگی خودروهای وارداتی را که به فروش می رساندند، را ندارد، بنابراین باید زمینه ارایه خدمات پس از فروشش را به هر ترتیبی فراهم کند که هم اکنون اصلاح آئین نامه واردات خودرو در دستور کار شورای سیاست‌گذاری خودرو قرار گرفته است و در آن بر ضرورت ارایه خدمات پس از فروش تاکید شده است.

شرکت‌های لیزینگ خودروهای وارداتی زیر ذره بین

وی در پاسخ به این سئوال که نظارت سازمان حمایت بر شرکت‌های لیزینگی که خودروهای وارداتی عرضه می کنند، به چه صورت خواهد بود؟ اظهار داشت: ارایه کنندگان تمامی کالاها و خدمات تحت نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار می گیرد اما اگر تخلفی در سایر زمینه های مرتبط با دستگاه های دیگر در مورد شرکت‌های لیزینگ خودروهای وارداتی صورت گیرد و زیاده خواهی از مشتری در دستور کار این شرکت‌ها باشد حتماً علاوه بر سازمان حمایت سایر بخش‌ها نیز با هماهنگی به عمل آمده کار نظارتی را صورت خواهند داد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه از مردم خواست تا اگر با تخلفی از سوی شرکت‌های لیزینگ خودروهای وارداتی مواجه شدند آن را از طریق سامانه نظارتی 124 اطلاع دهند.

قیمت خودرو در سال آینده

وی در ادامه در خصوص وضعیت قیمت خودرو در سال آینده خاطرنشان کرد: دستور موکد وزیر صنعت، معدن و تجارت، تثبیت قیمت خودرو در سال جاری است، ضمن این که وزیر از خودروسازان خواسته است تا افزایش قیمت های خودرو را از طریق کاهش هزینه های سربار و افزایش تولید جبران کنند.

تقوی ادامه داد: در گام اول افزایش تولید حادث شده است و امیدواریم تا پایان سال تیراژ خودرو به عدد مناسبی برسد اما هم اکنون شورای سیاست‌گذاری نیز به خودروسازان تاکید داشته است که تا پایان سال روند تثبیت قیمت خودرو را پی گیرند.

به گفته رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازان هم اکنون در حال رایزنی برای تامین منابع مالی خود از طریق فروش دارایی ها هستند، ضمن اینکه تامین تسهیلات نیز از سوی دولت برای حمایت از خودروسازان در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه در خصوص تخلف خودروسازان در خصوص تحویل با تاخیر خودروهای پیش فروش شده، خاطرنشان کرد: دو شیوه فروش با مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو در نظر گرفته شده که شامل فروش نقدی و پیش فروش است، این در شرایطی است که در فروش نقدی حداکثر زمان تحویل خودرو یک ماه و در پیش فروش علاوه بر پرداخت سود مشارکت، حداکثر زمان تحویل خودرو سه ماه در نظر گرفته شده که تاخیر در این موضوع تخلف است.

تعرفه واردات خودرو

تقوی همچنین در ادامه در خصوص تعرفه واردات خودرو نیز گفت: پیشنهادات مختلفی در خصوص تعرفه واردات خودرو به کمیسیون اقتصاد دولت ارایه شده که ظرف یک هفته تا 10 روز آینده در مورد آن تصمیم گیری نهایی خواهد شد.