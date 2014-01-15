43 برنامه فرهنگی همزمان با دهه فجر در سیروان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شفیعی صبح چهارشنبه در نشست ستاد دهه فجر شهرستان اظهار داشت: 43 برنامه فرهنگی در دهه فجر امسال در شهرستان سیروان برگزار می شود.

شفیعی افزود: این برنامه ها در قالب مسابقات فرهنگی و ورزشی، افتتاح طرح های عمرانی و طرح گازرسانی ، برگزاری جشنهای بومی و محلی اجرا می شود.

این مسئول اظهار داشت: در دهه مبارک فجر چندین طرح عمرانی در شهرستان به بهره برداری می رسد و طرحهایی نیز کلنگ زنی می شود.

شفیعی عنوان کرد: این طرحها در زمینه های مختلف و به منظور اشتغال و توسعه شهرستان تازه تاسیس سیروان انجام می گیرد که می تواند نقش مهمی در آینده شهرستان داشته باشد.

وی یادآور شد: هم اکنون شهرستان سیروان ظرفیتهای بسیار خوبی در بخش کشاورزی دارد.