اهدای 6 عضو بانوی نوشهری به بیماران نیازمند

زینب قاسمی در گفتگو با مهر گفت: 6 عضو بدن یک زن نوشهری با موافقت خانواده اش به بیماران نیازمند پیوند اعضا اهدا شد.

نماینده سازمان پیوند اعضا در نوشهر و چالوس افزود: فیروزه نعیمایی حیرت که در اثر خونریزی مغزی از 20 دی ماه در بیمارستان آیت الله طالقانی بستری شده بود با افت سطح هوشیاری و مرگ مغزی روبرو شد و علیرغم تلاش تیم پزشکی، این فرد به مرحله کما و در نهایت مرگ مغزی دچار شد.

وی با قدردانی از اقدام خانواده این زن نوشهری در اعلام رضایت اظهار داشت: با رایزنی های صورت گرفته با خانواده وی که اهل روستای حیرت کجور بودند و موافقت این خانواده برای اهدای عضو اعلام شد و در نهایت اعضای بدن این زن نوشهری پس از اعزام به تهران با موفقیت به بیماران نیازمند اهدا گردید.

وی افزود: دو کلیه، کبد، پانکراس، دو دریچه قلب و تعداد فراوانی از بافت و نسوج بدن این زن نوشهری اهدا شد و به بیماران زیادی جان دوباره بخشیده شد.

وی در ادامه با بیان آنکه اهدای عضو به منزله اهدای زندگی است خاطرنشان کرد: هر چند منطقه دارای بافت محلی است و برای فرهنگ سازی در خصوص اهدا عضو، کار بسیار سختی در پیش داشتیم اما عمل خداپسندانه چنین خانواده هایی، انگیزه بیشتری برای خدمت به ما می بخشد.

قاسمی به ضرورت فرهنگ‌سازی اهدای عضو در جامعه اشاره کرد و افزود: رسانه‌ها می‌توانند کمک بسیار بزرگی در فرهنگ‌سازی اهدای عضو و گسترش این فرهنگ در جامعه کنند و مردم را به این امر خیرخواهانه و خداپسندانه ترغیب و تشویق کنند.