شهرام ناظری جشنواره موسیقی گروه نوازی فارس را داوری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم توانگر ظهر چهارشنبه در نشست خبری هفتمین جشنواره موسیقی گروه نوازی فارس افزود: ارزش این جشنواره به حدی است که افرادی همچون استاد شهرام ناظری، حسین علیزاده و مسعود شناسا بخش سنتی این جشنواره را داوری می کنند.

وی تصریح کرد: 72 گروه موسیقی استان فارس برای حضور در این جشنواره اعلام آمادگی کردند که هیئت انتخابی جشنواره پس از بررسی فعالیت ها 47 گروه را برای حضور در این جشنواره انتخاب کرد.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ادامه داد: در این میان 32 گروه در بخش رقابتی و 15 گروه در بخش غیر رقابتی حضور دارند.

توانگر یادآور شد: موسیقی سنتی در بخش رقابتی 11 گروه و در بخش غیر رقابتی یک گروه حضور دارند، موسیقی پاپ نیز 9 گروه در بخش رقابتی و چهار گروه در بخش غیر رقابتی و در موسیقی کلاسیک نیز 11 گروه در بخش رقابتی شرکت دارند.

وی افزود: این جشنواره طی سه روز و دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد و اختتامیه این جشنواره نیز عصر دوشنبه برگزار می شود.