ابتلای یک نفر از هر 200 ایرانی به هپاتیت C/خطرات حذف بودجه بهداشت باروری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدموید علویان روز چهارشنبه در نشست خبری کنگره تازه های هپاتیت که قرار است سوم بهمن ماه امسال در هتل همای تهران برگزار شود، افزود: هپاتیت C نسبت به هپاتیت B و A، تازه است و متاسفانه به صورت آهسته و با سر و صدای خیلی کم حرکت می کند.

وی با اشاره به شیوع نیم درصدی هپاتیت C در کشور، گفت: از هر 200 ایرانی، حداکثر یک نفر به این نوع هپاتیت مبتلاست و این آمار مستند است.

علویان، وضعیت ایران در مقایسه با کشورهای منطقه را مطلوب تر عنوان کرد و افزود: شیوع هپاتیت C در پاکستان 5 درصد، آذربایجان بالای 5 درصد و در کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس مثل عربستان، بالای 3 درصد است که نشان می دهد، وضعیت ما بهتر از کشورهای منطقه است.

رئیس شبکه هپاتیت کشور در ادامه به وضعیت شیوع هپاتیت C در بین بیماران خاص اشاره کرد و گفت: شیوع این بیماری در بیماران دیالیزی که 10 سال پیش بالای 13 درصد بود در حال حاضر به زیر 3 درصد رسیده است. این وضعیت در بین بیماران هموفیلی نیز که بالای 40 درصد بود، به زیر 20 درصد رسیده است و در بین بیماران تالاسمی که بین 20 تا 30 درصد بود، به زیر 10 درصد رسیده است.

وی تاکید کرد: این آمار نشان می دهد که میزان شیوع هپاتیت C در بین بیماران خاص در کشور به شدت کاهش یافته است.

علویان با اعلام اینکه هپاتیت C بین 60 تا 80 درصد قابل ریشه کنی است، تاکید کرد: در حال حاضر شایعترین راه انتقال بروز و ابتلا به این بیماری، اعتیاد تزریقی است.

به گفته رئیس شبکه هپاتیت کشور، حداقل 20 تا 30 درصد معتادان تزریقی کشور مبتلا به هپاتیت C هستند.

علویان در ادامه با انتقاد از حذف بودجه بهداشت باروری در وزارت بهداشت، اظهارداشت: این وضعیت به بروز بیماریهای ناشی از رفتارهای پرخطر جنسی منجر می شود.

وی با بیان این مطلب که بنده نه طرفدار کاهش جمعیت و نه افزایش جمعیت هستم، گفت: آنچه مسلم است اینکه بودجه‌هایی که قبلا در زمینه بهداشت باروری و کنترل جمعیت و مشاوره هزینه می‌شد و میلیاردها تومان وزارت بهداشت برای خرید وسایل پیشگیری و آموزش هزینه می‌کرد، در حال حاضر قطع شده است.

رئیس شبکه هپاتیت کشور ادامه داد: تمام این بودجه‌هایی که برای وسایل پیشگیری هزینه می‌شد برای کنترل جمعیت نبود بلکه برای کنترل رفتارهای پرخطر در جامعه بوده است.

علویان در مورد پوشش بیمه‌ای خدمات درمانی هپاتیت C گفت: در خط اول درمان همه بیمه‌ها پوشش مناسب دارند و بین 50 تا 60 درصد پاسخگو هستند اما در موارد بیماری عود کننده و مقاوم به درمان هزینه‌ها افزایش یافته و پوشش بیمه‌ها کم می‌شود.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود که حمایتهای بیمه‌ها افزایش یابد این در حالی است که هزینه شمارش ویروس در یک فرد بیش از 300 هزار تومان هزینه دارد.