ابتلای یک نفر از هر 200 ایرانی به هپاتیت C/خطرات حذف بودجه بهداشت باروری

رئیس شبکه هپاتیت کشور از شیوع نیم درصدی هپاتیت C در بین جمعیت عادی کشور خبر داد و گفت: از هر 200 ایرانی، حداکثر یک نفر مبتلا به هپاتیت C است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدموید علویان روز چهارشنبه در نشست خبری کنگره تازه های هپاتیت که قرار است سوم بهمن ماه امسال در هتل همای تهران برگزار شود، افزود: هپاتیت C نسبت به هپاتیت B و A، تازه است و متاسفانه به صورت آهسته و با سر و صدای خیلی کم حرکت می کند.

وی با اشاره به شیوع نیم درصدی هپاتیت C در کشور، گفت: از هر 200 ایرانی، حداکثر یک نفر به این نوع هپاتیت مبتلاست و این آمار مستند است.

علویان، وضعیت ایران در مقایسه با کشورهای منطقه را مطلوب تر عنوان کرد و افزود: شیوع هپاتیت C در پاکستان 5 درصد، آذربایجان بالای 5 درصد و در کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس مثل عربستان، بالای 3 درصد است که نشان می دهد، وضعیت ما بهتر از کشورهای منطقه است.

رئیس شبکه هپاتیت کشور در ادامه به وضعیت شیوع هپاتیت C در بین بیماران خاص اشاره کرد و گفت: شیوع این بیماری در بیماران دیالیزی که 10 سال پیش بالای 13 درصد بود در حال حاضر به زیر 3 درصد رسیده است. این وضعیت در بین بیماران هموفیلی نیز که بالای 40 درصد بود، به زیر 20 درصد رسیده است و در بین بیماران تالاسمی که بین 20 تا 30 درصد بود، به زیر 10 درصد رسیده است.

وی تاکید کرد: این آمار نشان می دهد که میزان شیوع هپاتیت C در بین بیماران خاص در کشور به شدت کاهش یافته است.

علویان با اعلام اینکه هپاتیت C بین 60 تا 80 درصد قابل ریشه کنی است، تاکید کرد: در حال حاضر شایعترین راه انتقال بروز و ابتلا به این بیماری، اعتیاد تزریقی است.

به گفته رئیس شبکه هپاتیت کشور، حداقل 20 تا 30 درصد معتادان تزریقی کشور مبتلا به هپاتیت C هستند.

علویان در ادامه با انتقاد از حذف بودجه بهداشت باروری در وزارت بهداشت، اظهارداشت: این وضعیت به بروز بیماریهای ناشی از رفتارهای پرخطر جنسی منجر می شود.

وی با بیان این مطلب که بنده نه طرفدار کاهش جمعیت و نه افزایش جمعیت هستم، گفت: آنچه مسلم است اینکه بودجه‌هایی که قبلا در زمینه بهداشت باروری و کنترل جمعیت و مشاوره هزینه می‌شد و میلیاردها تومان وزارت بهداشت برای خرید وسایل پیشگیری و آموزش هزینه می‌کرد، در حال حاضر قطع شده است.

رئیس شبکه هپاتیت کشور ادامه داد: تمام این بودجه‌هایی که برای وسایل پیشگیری هزینه می‌شد برای کنترل جمعیت نبود بلکه برای کنترل رفتارهای پرخطر در جامعه بوده است.

علویان در مورد پوشش بیمه‌ای خدمات درمانی هپاتیت C گفت: در خط اول درمان همه بیمه‌ها پوشش مناسب دارند و بین 50 تا 60 درصد پاسخگو هستند اما در موارد بیماری عود کننده و مقاوم به درمان هزینه‌ها افزایش یافته و پوشش بیمه‌ها کم می‌شود.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود که حمایتهای بیمه‌ها افزایش یابد این در حالی است که هزینه شمارش ویروس در یک فرد بیش از 300 هزار تومان هزینه دارد.

