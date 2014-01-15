به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شمس مدیر سامانه فروش بلیت فیلمهای این دوره از جشنواره با اشاره به اینکه سالنهای نمایش مردمی بخش مسابقه ایران شامل سه گروه میشود، گفت: سینماهای "تماشا"، "تیراژه ۲" و "راگا" و "کیان" گروه اول، سینماهای "سمرقند، "شکوفه ۱" و "ماندانا" گروه دوم و سینماهای "آزادی"، "اریکه ایرانیان"، "استقلال"، "جوان"، "زندگی ۲"، "شهر فرنگ"، "شهر هنر"، "فرهنگ ۱ و ۲"، "فلسطین ۱" و "ملت ۱و ۲و ۳و ۴" گروه سوم را تشکیل میدهند.
طبق گفته مدیر سامانه فروش بلیت فیلمهای جشنواره بینالمللی فیلم فجر هر ۳ گروه سینمایی معرفی شده میزبان بخش "سودای سیمرغ" (مسابقه سینمای ایران) و بخش "نگاه نو" (فیلم اولیها) خواهند بود.
شمس درباره وضعیت میزبانی بخشهای مختلف سینمای بینالملل این دوره از جشنواره بیان کرد: ۴ بخش "نمایشهای ویژه"، "سینمای سعادت"، "جام جهاننما"، "سینمای سه بعدی" و "سینماحقیقت" که شامل فیلمهای مستند میشود در سینماهای "ایوان شمس"، " سینما تک خانه هنرمندان"، "شهر قصه"، "شهر هفتم"، "فلسطین ۲ و ۳" به عنوان سینماهای مردمی بخش بینالملل، نمایش داده میشوند.
وی درباره بهای بلیتهای بخشهای مختلف جشنواره و سینماهای مردمی میزبان آثار این دوره از رویداد بینالمللی فیلم فجر توضیح داد: بهای پیشفروش هر سری ۱۱تایی بلیت در سینماهای گروه اول۲۲ هزار تومان، بهای پیشفروش هر سری ۱۱تایی در سینماهای گروه دوم ۴۴ هزار تومان و در سینماهای گروه سوم ۷۷ هزار تومان است.
مدیر سامانه فروش بلیت جشنواره فیلم فجر درباره تخفیف در نظر گرفته شده برای دانشجویان در سینماهای مردمی میزبان آثار جشنواره تأکید کرد: در سینماهای گروه سوم دانشجویان میتوانند هر سری بلیت را با تخفیف در نظر گرفته شده به بهای ۵۵ هزار تومان تهیه کنند.
شمس در ادامه توضیحات خود بهای پیشفروش هر سری ۱۱ تایی بلیت در سینماهای بخش بینالملل ۳۳ هزار تومان و بهای پیشفروش هر سری ۱۱ تایی بلیت فیلمهای مستند بخش "سینماحقیقت" را ۳۳ هزار تومان اعلام کرد.
این مدیر ستاد برگزاری سی و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر متذکر شد: زمان دقیق آغاز پیشفروش اینترنتی و تحویل آن متعاقباً از طریق مدیریت ارتباطات جشنواره اعلام خواهد شد.
سی و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر به دبیری رضا داد از ۱۲ تا ۲۲ بهمنماه برگزار میشود.
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