جمهوري اسلامي استمرار خود را مرهون حضور مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قياسي ظهر چهارشنبه در نشست توجيهي رضايت مراجعان از نحوه ارائه خدمات دستگاه هاي اجرايي در سال 92 با بيان اينكه هدف از اجراي طرح تكريم ارباب رجوع، ارتقا بهره وري و شناسايي نقاط قوت و ضعف دستگاه هاي اجرايي است، ابراز داشت: 35 سال از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد انقلاب بي نظيري كه تاريخ نظير آن را سراغ ندارد.

وي با بيان اينكه حتي در صدر اسلام نيز چنين انقلابي مشاهده نشده است، بيان كرد: دوراني به عنوان مدينه فاضله با رهبري پيامبر اسلام(ص) وجود داشت اما پس از رحلت پيامبر(ص) انحرافي در مسير حاكميت رخ داد.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار همدان با بيان اينكه براي تحقق هر انقلابي بايد سه ركن اساسي وجود داشته باشد، ابراز داشت: يكي از مهمترين اركان براي تحقق انقلاب پشتوانه مردمي است و در دوراني كه به ائمه اطهار(ع) ظلم و ستم شد مردم در صحنه نبودند در زمان هايي به صحنه آمدند اما برخي مردم را از صحنه خارج كردند.

قياسي با بيان اينكه تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، قرآن كريم، ائمه اطهار(ع) و پيروان دين اسلام وجود داشتند، عنوان كرد: ركن مهم يعني مردم براي تحقق انقلاب در سال هاي قبل از انقلاب وجود نداشتند.

وي با بيان اينكه حركت مردمي از سال 42 با رهبري امام خميني(ره) آغاز شد، بيان كرد: در سال 42 مردم به صحنه آمدند و ركن مهم تحقق انقلاب ايجاد شد و براي نخستين بار انقلاب بزرگ ديني در 22 بهمن 57 رخ داد و اين حكومت ديني آغاز شد.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار همدان با بيان اينكه كشور هاي عربي بيش از 30 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران بيدار شدند، اظهار داشت: ملت ايران 35 سال پيش بيدار شد شهيد داد و نا ملايمت ها را تحمل كردند تا نظام جمهوري اسلامي ايجاد شد.

رضا قياسي ابراز داشت: امام خميني(ره) بلا فاصله پس از پيروزي انقلاب اسلامي دستور داد كه مقدمات يك همه پرسي فراهم شود و مردم با اعتقادي كه به ايشان داشتند با جان و دل اين انقلاب را پذيرفتند.

وي با بيان اينكه مردم با 98 و دو دهم درصد با اختيار تمام به جمهوري اسلامي راي دادند، بيان كرد: امروز مي بينيم كه پس از 35 سال از پيروزي انقلاب 35 انتخابات در ايران برگزار شده است.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار همدان با بيان اينكه امروزه مردم پشتوانه نظام هستند، ادامه داد: استمرار نظام جهموري اسلامي مرهون حضور مردم است و در نظام ديني و حاكميت كشور جا افتاده كه حق با مردم است.

قياسي با بيان اينكه صاحب اين نظام مردم هستند، ابراز داشت: اعتبار و مشروعيت اين نظام با دين مبين اسلام و ولايت است و با راي مردم اين تفكر تحقق پيدا كرده است و بايد حرمت مردم حفظ شود چراكه مردم ارباب رجوع و ولي نعمت هستند.

وي با بيان اينكه در كارگروه تحول اداري بحث مناسب سازي ساختمان دستگاه هاي اجرايي مطرح شد، ابراز داشت: در اين كارگروه مقرر شد ساختمان هاي مازاد برخي دستگاه ها به دستگاهي كه ساختمان كم دارد واگذار شود.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار همدان با بيان اينكه شناخت رفتار كاركنان با ارباب رجوع و رتبه بندي براساس رضايتمندي مردم در برنامه دستگاه ها است، عنوان كرد: دستگاه هاي اجرايي بايد دقت را مد نظر قرار دهند چراكه تحقق هر هدفي با مقدمات آن ميسور مي شود و اگر مقدمات به خوبي فراهم شود شرايط خوب و حضور كامل باشد و در نوع عملكرد دقت وجود داشته باشد نتيجه آن خوب خواهد بود.

رضا قياسي با بيان اينكه به دنبال ايجاد يك كار فرمايشي نيستيم، بيان كرد: بايد به جاي كميت به كيفيت توجه شود.

وي با بيان اينكه رعايت حقوق نيمي از مردم جامعه كه خانم ها هستند بايد در نظر گرفته شود، عنوان كرد: كشورهاي همسايه هيچ ارزشي براي زنان قائل نيستند ولي در نظام جمهوري اسلامي هيچ محدوديتي براي جايگاه خانم ها در جامعه در نظر گرفته نشده است.