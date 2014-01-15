اتمام عملیات باند بتنی فرودگاه شهید مدنی تبریز ظرف یک ماه/ سرمای شدید سرعت عملیات را کاهش داده است

علی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تنها 10 درصد پروژه باند اصلی فرودگاه شهید مدنی باقی مانده است، اظهار داشت: کمتر از 400 متر از باند فرودگاه عملیات بتن ریزی اش باقی مانده که با تمهیدات زمستانی در حال انجام است اما سرمای شدید سال جاری سرعت آنرا کاهش داده است.
وی بر متوقف نشدن عملیات بتن ریزی باند فرودگاه تاکید کرد و افزود: عملیات باند بتنی از شهریور سال گذشته آغاز شده و تا کنون ادامه دارد که با مساعد شدن شرایط جوی اتمام پروژه تنها یک ماه زمان می برد.
رستمی در عین حال یادآور شد: پروژه مشکلات بودجه ای نداشته و با حمایت شرکت فرودگاهها عملیات باند بتنی در حال انجام است.
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