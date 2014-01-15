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۲۵ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۵۲

رستمی در گفتگو با مهر/

اتمام عملیات باند بتنی فرودگاه شهید مدنی تبریز ظرف یک ماه/ سرمای شدید سرعت عملیات را کاهش داده است

اتمام عملیات باند بتنی فرودگاه شهید مدنی تبریز ظرف یک ماه/ سرمای شدید سرعت عملیات را کاهش داده است

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیرکل فرودگاه تبریز اعلام کرد: در صورت مساعد بودن هوا عملیات باند بتنی فرودگاه شهید مدنی ظرف یک ماه به اتمام می رسد.

علی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تنها 10 درصد پروژه باند اصلی فرودگاه شهید مدنی باقی مانده است، اظهار داشت: کمتر از 400 متر از باند فرودگاه عملیات بتن ریزی اش باقی مانده که با تمهیدات زمستانی در حال انجام است اما سرمای شدید سال جاری سرعت آنرا  کاهش داده است.
 
وی بر متوقف نشدن عملیات بتن ریزی باند فرودگاه تاکید کرد و افزود: عملیات باند بتنی از شهریور سال گذشته آغاز شده و تا کنون ادامه دارد که با مساعد شدن شرایط جوی اتمام پروژه تنها یک ماه زمان می برد.
 
رستمی در عین حال یادآور شد: پروژه مشکلات بودجه ای نداشته و با حمایت شرکت فرودگاهها عملیات باند بتنی در حال انجام است.
 
کد مطلب 2215100

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