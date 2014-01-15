وقتی خشکسالی محبت بهار زندگی را خزان می کند/ زنگ خطر افزایش نرخ طلاق در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات اقتصادی، افزایش توقعات، بی صبری، چشم و هم چشمی و عدم شناخت زوج های جوان از یکدیگر برخلاف سال های گذشته دوام زندگی های امروزی را بی فروغ و کوتاه کرده و موجب شده زوج های جوان با بروز اولین مشکلات زندگی، شانه از بار مسئولیت خالی کرده و زندگی مشترک را فدای خواسته ها و منفعت های خود می کنند.

در این میان اگر فرزندی وجود داشته باشد کودک اولین قربانی کشمکش پر استرس والدین شده و به اجبار مجبور به انتخاب زندگی با یکی از والدین و محرومیت از آغوش پرمهر محبت دیگری می شود و در نتیجه این کودک بی گناه به دلیل تنهایی و دل تنگی قربانی انواع مسیرها ی انحرافی و دوستان ناباب می شود.

زن و شوهری که از یکدیگر جدا شده به دلیل شکست روحی و تجربه تلخ هرگز در زندگی آرامش و اعتماد به نفس اولیه خود را به دست نمی آورند و همین موضوع فرصت یک زندگی سالم را از جامعه گرفته و جامعه را دچار خسارت های و ضرر های زیاد می کند زیرا خانواده مهم ترین سرمایه یک جامعه بشری است و زمانی که این نهاد استحکام خود را از بدست بدهد نظم وامنیت جامعه هم دچار مخاطره می شود.

براساس آمارهای ارایه شده توسط نهادهای مختلف در کشور آمار طلاق روبه افزایش است و این موضوع زنگ خطری برای افزایش شیوع مشکلات اجتماعی در جامعه بوده که بی توجهی به این موضوع در درازمدت می تواند استحکام وامنیت کشور را با مشکل روبرو کند.

این معضل شوم اجتماعی در استان های کوچک مانند خراسان جنوبی هم در حال افزایش است که نشان از شکسته شدن قبح طلاق در جامعه دارد و نشان می دهد طلاق که آخرین راه حل برای برون رفت از مشکلات است به اولین راه حل برای زوج های جوان تبدیل شده است.

شکسته شدن قبح طلاق در جامعه/ افزایش دو درصدی طلاق در خراسان جنوبی

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، از شکسته شدن قبح طلاق در جامعه خبرداد و گفت: براساس آمارهای ارایه شده توسط دفاتر اسناد رسمی استان در 9 ماهه نخست سال جاری 694 مورد واقعه طلاق در استان ثبت شده که نشان از افزایش 2.21 درصدی نرخ طلاق در مقایسه با سال گذشته در خراسان جنوبی دارد.

علی پورحسین، با بیان این که طلاق یکی از منفورترین حلال های خداوند در روی زمین است، گفت: خداوند طلاق را به عنوان آخرین راه حل برای رهایی روح انسان از اسارت قرار داده که انسان با استفاده از آن بتواند راه کمال را در پیش گیرد.

وی با بیان این که در حال حاضر زوج های جوان به دلیل مشکلات اقتصادی، چشم و هم چشمی، تضادهای خانوادگی و عدم شناخت و درک درست از یکدیگر طلاق را به عنوان اولین راه حل برای برون رفت از مشکلات زندگی خود انتخاب می کنند گفت: در سال گذشته در استان 679 مورد واقعه طلاق ثبت شده بود.

221 دادخواست طلاق از سوی مردان بوده است/ طول زندگی مشترک 51 درصد طلاق های استان کمتر از چهار سال

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با بیان این که بیشترین آمار طلاق برای مردان در رده سنی 25 تا 29 سال است ادامه داد: در 9 ماهه نخست امسال 221 نفر از مردان در استان دادخواست طلاق داده اند.

پور حسین آمار دادخواست زنان برای طلاق را در 9 ماهه نخست سال جاری 189 واقعه عنوان کرد.

وی افزود: 14.12 درصد از طلاق های استان در میان زوجین هم سن و سال است که نشان می دهد زوج های جوان هم سن در زندگی مشترک باید شناخت بیشتری از یکدیگر داشته باشند و از خدمات مشاوره ای بیشتر استفاده کرده و صبوری پیشه کنند.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: طول زندگی 51.86 درصد طلاق ها کمتر از 4 سال است که این موضوع نشان می دهد اگر زوج های جوان در 4 تا 5 سال ابتدای زندگی بتوانند مشکلات خود را مدیریت کنند به یک زندگی پایدار دست پیدا می کنند.

پور حسین یادآورشد: زوج ها باید در زندگی خود منافع زندگی مشترک را بر منافع شخصی مقدم شمرده و از خود گذشتگی و ایثار بیشتری نسبت به یکدیگر داشته باشند.

افزایش مشاوره خانواده مهم ترین راهکار کاهش طلاق در استان

محسن خورشید زاده روان شناس بالینی و رییس دانشکده علوم تربیتی دانشگاه بیرجند نیز در گفتگو با مهر، با بیان اینکه کم تجربگی و جدال های بی حاصل مهم ترین عوامل برای طلاق است، گفت: زوج های جوان قبل از ازدواج باید از شرایط خانوادگی و نقاط اشتراک و اختلاف نظر یکدیگر آگاه شوند و سعی کنند بیشتر بر نکات مثبت یکدیگر تاکید کنند.

وی ادامه داد: امروزه زوج های جوان برخلاف گذشته در زندگی مشترک منافع شخصی و رفاه اجتماعی خود را در اولویت قرار داده که همین موضوع در میان آنها مشکل ساز می شود.

خورشید زاده ادامه داد: بنای زندگی مشترک بر ایثار و ما شدن است وتا زمانی که زن و شوهر برای رفاه زندگی و آرامش از بعضی از منافع و خواسته های شخصی خود صرف نظر نکنند نخواهند توانست به وحدت و ماشدن برسند.

خیزش دشمنان برای ترویج بی بند و باری در جامعه

وی با بیان این که تبلیغ های نادرست رسانه ها به خصوص ماهواره ها در خصوص زندگی مشترک بر نرخ طلاق موثر است، گفت: یکی از خیزش های نرم و تهاجم فرهنگی دشمنان در کشور ترویج بی بندباری و عدم پایبندی به خانواده است که موجب کم شدن استحکام خانواده ها شده و نوعی منیت را به شدت در میان مردم ترویج می کند که این منیت زمینه ساز طلاق است.

روان شناس بالینی طلاق را آخرین راه برای حل مشکلات عنوان کرد وگفت: زوج جوان اگر بعد از آزمایش راههای مختلف و مشاوره های متعدد اگر به نتیجه نرسیدند و نمی توانند باهم زندگی کنند و در صورت فرسایش روحی می توانند به طلاق به عنوان آخرین راه حل فکر کنند.

خورشید زاده با بیان این که شناخت کامل نقش موثری در کاهش طلاق دارد، گفت: انتخاب عاقلانه و از روی منطق و توجه صرف نداشتن به احساسات در افزایش طول مدت زندگی و خوشبختی و استحکام خانواده نقش موثری دارد.

وی افزود: بی توجهی به مشاوره های خانواده یکی دیگر از عوامل افزایش نرخ طلاق در جامعه است.

روا شناس بالینی با اشاره به شکسته شدن قبح طلاق گفت: امروزه متاسفانه طلاق یکی از نمادهای روشنفکری شده و طلاق توافقی رواج زیادی در جامعه پیدا کرده در حالی که از دست دادن اعتماد به نفس و سرخوردگی مهم ترین پیامد طلاق برای زوجین به خصوص زنان است.

خورشید زاده یادآور شد: زوجین در زندگی مشترک هنگام تصمیم برای طلاق باید بدانند که زندگی آنها تنها مال خودشان نیست و باید منافع فرزندان را در نظر بگیرند و به این نکته توجه کنند که کودکان مهم ترین قربانیان تنش های عاطفی خانوادگی هستند.

اگر چه آمار طلاق در استان خراسان جنوبی دو درصد افزایش داشته امار کاهش زیاد آمار ازدواج در کنار طلاق ها نیز زنگ خطری است که اگر تدبیری برای آن اندیشیده نشود در سالهای آتی مشکلات و معضلات اجتماعی زیادی را برای این استان فرهنگی ایجاد خواهد کرد.