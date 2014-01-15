پنتاگون از جزئیات فروش هواپیماهای اوسپری به تل آویو پرده برداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسرائیل نشنال نیوز گزارش داد که پنتاگون در پی فروش شش فروند هواپیمای تیلت-روتور اوسپری "وی 22 " به رژیم صهیونیستی به ارزش 1.13 میلیارد دلار است و تل آویو اولین همپیمان واشنگتن بوده که این جنگنده‌ ها را دریافت می کند.



مقامات آمریکایی سال گذشته از تصمیم خود برای فروش هواپیماهای اوسپری به رژیم صهیونیستی پرده برداشتند، اما پنتاگون روز گذشته در نامه ای رسمی به کنگره از جزئیات این قرارداد خبر داد که اگر کنگره تا 15 روز دیگر با امضای این قرارداد مخالفت نکند، امضا می شود.



سال گذشته اعلام فروش هواپیماها به رژیم صهیونیستی انتقادهای گسترده ای را علیه واشنگتن به همراه داشت و برخی اعلام کردند که تل آویو از این هواپیماها در اقدام نظامی خود علیه ایران و سوریه استفاده می کند.



از سوی دیگر چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا پیشتر در سفر خود به اراضی اشغالی از تصمیم واشنگتن برای فروش موشک‌ های رادارگریز و سامانه‌ های هشدار سریع به تل آویو خبر داد.



خبرگزاری فرانسه نیز در همین رابطه می نویسد: آمریکا علاوه بر فروش جنگنده وی 22 قرار است که یک بسته تسلیحاتی شامل رادار، سیستم‌ های هشدار موشکی، دوربین دید در شب،‌ سیستم‌های ردیابی و سایر تجهیزات اوسپری را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دهد که می تواند توانمندیهای اسرائیل را در انجام عملیات‌ های ویژه و امداد و نجات نیروهای نظامی اسرائیل افزایش داده و امکان انتقال تجهیزات و پرسنل به مناطقی که با سایر وسایل امکان‌ پذیر نیست، فراهم می کند.

