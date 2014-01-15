  1. استانها
اسمعیل زاده به مهر خبر داد؛

اتمام طرحهای نیمه تمام آموزشی آذربایجان غربی 30 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان غربی از نیاز 30 میلیارد ریالی اتمام طرحهای نیمه تمام مدرسه سازی استان خبر داد.

فریبرز اسمعیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه هم اکنون 15 پروژه مشاركتي نيمه تمام در امور عمراني آموزش و پرورش وجود دارد، افزود: براي اتمام اين طرح هاي عمراني 30 ميليارد ریال اعتبار نياز بوده كه اميدواريم در سال 93 با جذب اعتبارات لازم تكميل شوند.

وی از احداث 4 هزار و 756 کلاس درس جدید طی 8 سال گذشته در استان خبر داد و اعلام کرد: یک هزار و 233 مدرسه جدید و نوسازی مدارس فرسوده از سال 84 تاکنون در سطح استان احداث و تحویل آموزش و پرورش شده است.

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان غربی با اشاره به اینکه هم اکنون بالغ بر 9 هزار و 961 کلاس درس نیازمند بازسازی و مقاوم سازی هستند، اظهار داشت: از این تعداد 4 هزار و 11 کلاس تخریبی و 5 هزار و 950 کلاس درس نیازمند مقاوم سازی هستند.

اسمعیل زاده با اشاره به اینکه هم اکنون 20 هزار و 293 کلاس درس در سطح مدارس استان فعال است، از تخریب و بازسازی 315 مدرسه با یک هزار و 548 کلاس درس و مقاوم سازی 316 مدرسه با 991 کلاس درس از این تعداد خبر داد.

وی با اشاره به اینکه همچنین بالغ بر 500 کلاس درس تخریبی در دست بازسازی و 500 کلاس نیز در مرحله اجرای عملیات مقاوم سازی هستند، گفت: هم اکنون بیش از 6 هزار و 500 کلاس درس از سیستم بخاری نفتی کاربراتوردار استاندارد استفاده می کنند که برای حذف کامل بخاریهای نفتی از مدارس به اعتباری حدود 700 میلیارد ریال نیاز است.

