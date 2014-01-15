دولت در سفر استانی به خوزستان هیچ وعده ای نمی دهد/ دانشگاه را باید از بیمارستانها مستقل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده هاشمی صبح امروز در جمع هیات علمی دانشگاه پزشکی جندی شاپور اهواز عنوان کرد: قرار نیست که دولت در این سفر قولی بدهد زیرا اگر قولی بدهد باید تا پایان دوره تصدی آن را به انجام برساند ولی ما با این حال تمام تلاش خود را خواهیم کرد.



وی افزود:نسل ما نسلی بوده و هستند که در دوران جنگ در خوزستان حاضر شدند و در آن زمان خوزستان به عنوان خانه دوم همه جوانان ایران محسوب می شد.



وزیر بهداشت اظهار کرد: اساتید در بیان مشکلات و مطالباتشان این نکته را مورد توجه قرار ندادند که بیشتر ازهفت ماه از عمر دولت نگذشته است، هفت ماهی که خود مردم خوزستان در 24 خرداد آن را آفریدند.



هاشمی بیان کرد: ما وارث مشکلات زیادی هستیم که عمده آنان بخاطر قشری نگری و تصمیمات شتابزده بخش بهداشت در دولتهای گذشته بود و به همین علت در بخش بهداشت مشکل مدیریتی بسیاری وجود دارد و حتی اساتید گروه پزشکی نیز نمی توانند با مشکلات موجود مدیران قوی ای باشند.



قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه سطح بهداشت تا حدودی رو به افزایش است، تصریح کرد: وجود همه این مسایل و مشکلات به این دلیل است که بهداشت و درمان در دوره های قبلی در اولویت دهم نیز نبوده است.



وی بیان کرد: مشکلات این وزارت همواره رو به فزونی است. در سالهای گذشته نیز کارهای خلافی از سوی بعضی پزشکان صورت گرفته است که سازمان نظام پزشکی را به صورت شدیدی مورد هجمه قرار داده است. همچنین در چهار سال گذشته تعرفه های جراحی هیچ تغییری نکرده است.



وزیر بهداشت با اشاره به اینکه جمعیت کشور رو به مسن شدن است، گفت: توقعات مردم از نظام پزشکی کشور بیشتر شده است در صورتی که حوزه بهداشت تقریبا فرسوده است که ازعمده دلایل وجود مشکل در بخش بهداشت می توان به مهاجرت 70 درصد روستاییان به شهرها اشاره کرد در حالیکه هنوز بهداشت و درمان شهرها توسعه داده نشده است.



هاشمی ادامه داد: بالغ بر 8 میلیون نفر به بیمارستانهای دولتی مراجعه می کنند در حالی که این بیمارستانها به دلیل هزینه هایی که دارند قادر به پاسخگویی مناسب نیستند که این بدهی ها باید از جیب مردم جبران شود.



وی عنوان کرد: معاونین وزارت در بازدیدهایی که دیروز از بیمارستانهای شهر اهواز داشتند با شکایات زیادی از قبیل مساله دارو و عرضه آن روبرو شدند و به من ابلاغ کردند که وضعیت کیفی بعضی از بیمارستانها شرم آوراست که یک پزشک وارد آنها شود و اتاق عملا آنها بیشتر به یک انباری شبیه است و دلیل آن تامین نشدن حقوق برای نگهداری، توسعه و ارتقا آنها است.



وزیر بهداشت سهم حوزه سلامت کشور در سرانه ملی را در بین 98 کشور، بعد از رتبه 80 عنوان کرد.



هاشمی افزود: در بحث آموزش پزشکی مشکلات بیشماری بخاطر تصمیمات نامطلوب وجود دارد و به عنوان نمونه مدتی بیش به بهانه بین المللی شدن دانشگاهها 13 دانشگاه مجوز می گیرند.



وی تاکید کرد: تعداد دانشجویان پزشکی جندی شاپوراهواز رو به افزایش است اما متاسفانه سرانه آنها تغییری نکرده است که من از همین جا دستور بررسی آن را به آقای ضیایی ابلاغ خواهم کرد.



وزیر بهداشت اظهار کرد: من در دیداری که با مقام معظم رهبری داشتم فرمودند مشکل شما این است که موضوع سلامت در هیچ دوره ای در اولویت نبوده است اما رئیس جمهور نگاه متفاوتی به حوزه سلامت دارد و صحبتهای وی در جشنواره رازی موید این مطلب است و مجلس و دولت نیز در این حوزه همکاری های خوبی را با هم داشته اند.



هاشمی بیان کرد: دانشگاه را باید از بیمارستانها مستقل کرد و برای هر کدام از بودجه کلی کشور به صورت خاص تخصیص اعتبار نمود و بیمه ها را به صورت منطقی و مطلوب رعایت کرد و حتما باید منابعی تزریق بشود که این گره ها به زودی باز شوند.



وی گفت: ما همه مراکز بهداشتی استان را بازدید خواهیم کرد وبعد از بررسی در جلسه ای همه آنان را به رئیس جمهور اعلام خواهیم کرد که در این چارچوب رئیس جمهور تصمیم گیری نهایی را خواهند کرد.